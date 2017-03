Finanzielle Situation ist ein "Fels in der Brandung"

Die Haushaltsrede 2017 von Stadtkämmerer Josef Graf - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Kämmerer Josef Graf erläuterte die ZUsammensetzung des Haushalts 2017 in seiner Rede, die wir hier in der gedruckten Fassung veröffentlichen.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

meine sehr verehrten Damen und Herren,



wir haben bekannterweise den Haushaltsentwurf für das

Kalenderjahr 2017 schon in vielen Gesprächen und Unter-

redungen bis hin zur Sitzung im Verwaltungs- und Kultursenat am

14. Februar hinreichend und damit meine ich projektbezogen

"durchgekaut". Unser Entwurf ist jedenfalls mehrheitlich immer

akzeptiert worden, insbesondere hat der Verwaltungs- und

Kultursenat empfohlen dem Stadtrat den Haushaltsentwurf zur

Zustimmung vorzulegen.



Insoweit beschränke ich mich heute auf eine Zusammenfassung

der wesentlichen Inhalte, ohne im Detail nochmals auf einzelne

Projekte ausführlich einzugehen. Ich glaube auch, dass dies in

den nachfolgenden Haushaltsreden der Fraktionsvorsitzenden

nochmals hinlänglich zum Ausdruck kommen wird.



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

das Gesamthaushaltsvolumen für das Haushaltsjahr 2017 beläuft

sich auf 131,6 Mio. Euro, was einer Minderung gegenüber dem

Jahr 2016 von 12,3 Mio. Euro oder von 8,55 % entspricht.

Insbesondere verkürzt sich der Vermögenshaushalt von letzt-

jährig 53,8 Mio. Euro auf 44,2 Mio. Euro, was weniger einem

Rückgang unserer Investitionen geschuldet ist, als vielmehr

einem realistischeren Ansatz der schaffbaren und umsetzbaren

Ausgaben. Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und

Ausgaben mit jeweils 87,4 Mio. Euro, auch hier also gegenüber

dem Jahr 2016 eine Minderung von 2,7 Mio. Euro.



In diesem Zusammenhang ist natürlich eine Kennzahl besonders

wichtig, nämlich die vorgesehene Rücklagenentnahme und

vorgesehene Kreditaufnahme im ersten Fall mit 20,89 Mio. Euro,

im zweiten Fall mit 3,6 Mio. Euro. Dies sind immer noch

gigantisch hohe Summen, wenn sie denn tatsächlich zum

Haushaltsausgleich benötigt werden sollten, was ich aber auch

heuer wieder anzweifle, weil wir einfach nicht alle vorgesehenen

Projekte in die Abwicklung bringen werden. In dieser Aussage

werde ich erneut bestätigt aus der letztjährig schon aufgestellten

Prognose, die sich auch insoweit verifiziert hat, als wir zur

Abwicklung des Haushalts im Jahr 2016 aus der Rücklage nicht

die vorgesehenen 22 Mio. Euro, sondern "nur" 1,6 Mio. Euro

entnehmen mussten. Hierfür gibt es viele Ursächlichkeiten.

Obwohl die großen Einnahmepositionen im Verwaltungshaushalt

nicht ganz erreicht werden konnten, insbesondere wir eine "kleine

Delle" von fast 4 Mio. Euro bei den Gewerbesteuereinnahmen

gegenüber den Ansätzen verzeichnen mussten, ist es aber so,

dass auch die Ausgaben im Verwaltungshaushalt nicht in voller

Höhe angefallen sind. Allein bei der Gewerbesteuerumlage

konnten wir uns fast 2 Mio. Euro ersparen. Natürlich waren auch

weniger Zins- und Tilgungsleistungen zu erbringen, weil wir keine

neuen Darlehen aufgenommen haben. Auch war ein Rückgriff auf

unsere Deckungsreserven nahezu nicht notwendig. Hinzu kommt,

dass wir fast 900.000 Euro mehr als vorgesehen dem

Vermögenshaushalt zuführen konnten, wesentlich mehr

Erschließungsbeiträge als angesetzt vereinnahmen konnten und

auch im Bereich der Grundstücksverkäufe einen "Überschuss"

gegenüber den Ansätzen von 700.000 Euro erzielt haben.



Der wesentliche Grund für die nur geringe Rücklagenentnahme

liegt aber in den Ausgaben des Vermögenshaushalts, wo wir mit

knapp 20 Mio. Euro unterhalb unserer Ausgabeansätze geblieben

sind, wobei hier insbesondere nicht ausgeführte aber

vorgesehene Hoch- und Tiefbaumaßnahme ins Gewicht fallen.

Wie gesagt, eine vergleichbare Entwicklung erwarte ich auch für

das Jahr 2017, so dass hoffentlich die angesetzte

Rücklagenentnahme nicht vollumfänglich zum Tragen kommen

wird. Ich gehe hier von einer tatsächlichen Größenordnung von

rund 10 Mio. Euro aus, jedenfalls mehr als die 1,6 Mio. Euro, die

wir 2016 entnommen haben.



Unsere heutige finanzielle Situation kann man nach wie vor als

"Fels in der Brandung" beschreiben, sodass wir gar nicht auf die

Idee kommen müssen unsere Grundsteuer- und Gewerbesteuer-

hebesätze zu erhöhen. Das haben Sie ja auch so bestätigt.

Insoweit gilt es lediglich im Bereich der Entwässerungsgebühren

eine Anpassung beim Schmutzwasser und Niederschlagswasser

vorzunehmen, weil Ende 2016 auch der vorherige Kalkulations-

zeitraum abgelaufen war. Sie haben die entsprechenden

Beschlüsse hierzu ja bereits gefasst.



Eine weitere wichtige Kennzahl in unserem Haushalt sind wie

immer auch die Personalkosten. Die Personalausgaben

(einschließlich der Deckungsreserve) betragen im Haushaltsplan

2017 unter Einrechnung der Personalkosten des Wirtschaftsplans

"Bauhof-Regiebetrieb" insgesamt 21,4 Mio. Euro. Dabei ist

berücksichtigt, dass der Stellenplan insgesamt 18 neue Stellen

ausweist und damit der Anteil der gesamten Personalkosten an

den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von letztjährig 21,21 %

auf 22,74 % steigen wird. Die Personalausgaben (inkl. Bauhof)

pro Einwohner betragen damit im Jahr 2017 544 Euro gegenüber

531 Euro im Vorjahr. Auch wenn wir uns nun den

Durchschnittsansätzen der Großen Kreisstädte deutlich genähert

haben, so liegen wir mit den Personalausgaben immer noch

etwas unter dem Durchschnitt.



Zur Beurteilung des Haushaltsplans für das Jahr 2017 gehört

auch die Einordnung des Entwurfs in die langfristige, nun bis zum

Jahr 2020 reichende Finanzplanung. Sie wissen aus den

Vorjahren, dass ich die Finanzplanung mit großen Sorgenfalten

betrachte, erspare Ihnen aber heute eine Detailkritik, weil ich

nach wie vor meine, dass die nachfolgenden Zahlen für sich

selbst sprechen und für Sie als politische Entscheidungsträger

auch die gebotenen Reaktionen aus den Zahlen heraus selbst

erkennbar sind. Wenn man die Finanzplanung als großes

Containerschiff, bestückt mit vielen Containern, vergleicht, muss

man wissen, dass ein derartig großes Schiff rechtzeitig vor einem

erkannten Hindernis Ausweichbewegungen einleiten muss, weil

anders als bei einem schnellen und wendigen Motorboot zur

Vermeidung einer Kollision eine lange Vorlaufzeit erforderlich ist.

"Auf Sicht fahren" reicht hier nicht, da sollte man schon das Radar

nutzen, um auch weiter entfernt liegende Eisberge zu erkennen.

Bedenken Sie, meine Damen und Herren, dass das

Umsatzvolumen, das wir im Finanzplanungszeitraum bis 2020

erreichen, also die Summe aller Einnahmen und Ausgaben, einen

Betrag von 1,33 Mrd. Euro erreichen wird. Nach den Einnahme-

und Ausgabeansätzen im Investitionsplan I, dem Investitionsplan

II und dem Finanzplan, den wir Ihnen erst vor kurzem im

Verwaltungs- und Kultursenat vorgestellt haben, hätten wir Ende

des Jahres 2020 nur noch 9 Mio. Euro in unserer Rücklage und

den Stand der Schulden von derzeit 497.000 Euro auf 3,177 Mio.

Euro erhöht. Die Schuldenlast pro Einwohner von derzeit 13 Euro

würde dann auf 82 Euro pro Einwohner steigen. Bei diesen

Zahlen gehe ich dann auch nur von der hauswirtschaftlichen

Rücklage aus und nicht von dem was als Rücklagen-Ist

tatsächlich für Ausgaben zur Verfügung steht. Auch hier bin ich

mir sicher, dass dieses Ergebnis 2020 so nicht festgeschrieben

sein muss und wird, aber eine negative finanzpolitische Tendenz

ist auf jeden Fall zu erkennen, wenngleich ich einräume, dass

viele Maßnahmen in diesem Zeitabschnitt auch wirklich

erforderlich sind, angefangen von der nach wie vor nicht

umgesetzten Turnhallensanierung in der Hasenheide,

dem 2. Bauabschnitt an der Grundschule in der Bräugasse, der

Sanierung der Schule in Woffenbach oder der Sanierung der

Turnhalle an der Weinbergerstraße. Sie wissen, dass wir in ein

Hochschulgebäude investieren müssen und das von Ihnen auf

den Weg gebrachte Erlebnisbad uns eine sehr hohe Zahllast

abverlangen wird. Daneben müssen natürlich - fast selbstver-

ständlich - Gelder für die Altstadtsanierung, für Verkehrs-

verbesserungen, für Kanalnetzsanierungen, für die Instand-

haltung von Wohngebäuden bis hin zur Innenstadtsanierung

aufgebracht werden. Alles kein Problem, wenn wir uns

entschließen können im konkreten Entscheidungsfall auch

Maßnahmen zu strecken, um nicht zu sagen "auf die lange Bank

zu schieben", jedenfalls dort, wo die Notwendigkeit uns diesen

Spielraum auch belässt.



Nochmals konkret zurück zum Haushalt 2017:

Ich habe Ihnen in den letzten Jahren unsere finanzpolitischen

positiven Markenzeichen nicht verschwiegen. Nach wie vor hohe

Rücklagenstände, eine unterdurchschnittliche Verschuldung,

noch überschaubare Personalkosten, eine überdurchschnittlich

hohe Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt

sowie günstige Hebesätze, Beiträge und Gebühren, aber ebenso

hohe Einnahmen im Steuerbereich kann ich auch heute noch als

gegeben unterstellen. Gerade bei der Zuführung zum

Vermögenshaushalthaushalt konnten wir letztjährig einen Betrag

von 15,4 Mio. Euro erreichen und kalkulieren auch im Jahr 2017

wieder einen hohen Betrag.



Auch die Einnahmen im Verwaltungshaushalt von denen gut

63,02 % den Steueranteilen, 5,77 % den allgemeinen

Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Grunderwerbsteuer,

Einkommensteuer-Ersatzleistungen), 13,24 % den sonstigen

Einnahmen (zum Beispiel Verkäufe, Mieten, Zuweisungen von

Bund und Land, Konzessionsabgaben, Zinsen), 8,88 % den

Gebühren und 9,09 % den kalkulatorischen Einnahmen und

Verrechnungen zuzurechnen sind, spiegeln ein positives Bild

wider. Immerhin bleiben geschätzte 8,48 Mio. Euro aus dem

Verwaltungshaushalt über um sie dem Vermögenshaushalt

zuführen zu können, obwohl wir neben den schon erwähnten

Personalausgaben im Verwaltungshaushalt auch einen hohen

sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 22,586 Mio.

Euro, ergänzt um kalkulatorische Ausgaben mit gut 7,9 Mio. Euro,

mit Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale

Einrichtungen mit 8,66 Mio. Euro (im letzten Jahr waren das noch

gut 7,7 Mio. Euro) und einer Gewerbesteuerumlage von gut

5,69 Mio. Euro schultern müssen. Die Kreisumlage wird uns mit

dem in der gesamten Stadtgeschichte nun einmalig hohen Betrag

von 18,605 Mio. Euro belasten. Für Sie ist im Zusammenhang mit

dem Verwaltungshaushalt noch wichtig zu wissen, dass wir im

Unterabschnitt 9000 Gewerbesteuereinnahmen mit 26 Mio. Euro,

den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 21,9 Mio. Euro

und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3 Mio. Euro

angesetzt haben. An Schlüsselzuweisungen erwarten wir 1,2 Mio.

Euro, aus der Grunderwerbsteuer 1,6 Mio. Euro und aus der

Einkommensteuer-Ersatzleistung vom Land durch Umsatzsteuer-

beteiligung weitere 1,6 Mio. Euro, nicht zu vernachlässigen die

Einnahmen aus der Grundsteuer B mit 3,6 Mio. Euro, sodass in

diesem Unterabschnitt zwar etwas weniger als letztjährig

angesetzt, aber immer noch 60,124 Mio. Euro als Einnahme

erwartet werden. Die schon erwähnte Zuführung mit 8,48 Mio.

Euro (ohne Sonderrücklagen 7,7 Mio. Euro) ist um 6 Mio. Euro

schwächer kalkuliert als letztes Jahr, dennoch entspricht die

veranschlagte Zuführung dem 34-fachen der Mindestzuführung,

sodass die Zuführung vom Verwaltungs- an den

Vermögenshaushalthaushalt 9,7 % der Ausgaben des

Verwaltungshaushalts erreicht. Dieser Parameter ist wie schon

angedeutet ein äußerst positives und langjähriges Signal für die

Stadt, weil sie immerhin zu einer sogenannten "freien

Finanzspanne" von 7,5 Mio. Euro führt, was nichts anderes

bedeutet, als dass aus dem Überschuss des Verwaltungs-

haushalts auch Investitionen mit co-finanziert werden können.



Meine sehr geehrten Damen und Herren,

auch beim Vermögenshaushalt verzichte ich wieder auf die

Vorstellung von Einzelprojekten, verweise lediglich auf die hinter

mir aufliegende Übersicht, die die großen Brocken nochmals

wiedergibt und aus der Sie die wesentlichen Dinge überblicksartig

verinnerlichen können.



Natürlich sind es die hohen Baumaßnahmen, die den Großteil

des Vermögenshaushalts im Ausgabebereich mit 28,9 Mio. Euro

verschlingen. Das entspricht 65,35 % der dortigen

Gesamtausgaben, wenngleich ich nach wie vor bezweifle, dass

wir diese Größenordnung schaffen werden. Für den Vermögens-

erwerb, also zum Beispiel für Kapitaleinlagen, den Erwerb von

Grundstücken und Gebäuden und den Erwerb von beweglichen

Sachen des Anlagevermögens rechnen wir mit Ausgaben von

12,06 Mio. Euro. Die sogenannten "sonstigen Ausgaben" des

Vermögenshaushalts, zum Beispiel die Gewährung von Darlehen

und Zuschüssen belaufen sich auf 2,15 Mio. Euro, sodass sich

neben einer Rücklagenzuführung (Zinsen 100.000 Euro und

Sonderrücklagen 756.000 Euro) von 866.000 Euro und einer

theoretisch angesetzten Kredittilgung von 230.000 Euro insoweit

44,2 Mio. Euro ergeben. Damit belaufen sich die

Investitionskosten pro Einwohner im Haushaltsansatz 2017 auf

1.096 Euro, im Durchschnitt für alle bayerischen Kommunen im

Jahr 2015 beträgt diese Zahl 644 Euro. Es wird sich erweisen, ob

wir tatsächlich die über der Durchschnittszahl liegenden hohen

Ausgaben dann auch erreichen.



Wie werden diese Ausgaben nun gegenfinanziert?

Die Antwort ist einfach: Mit der schon erwähnten Zuführung vom

Verwaltungshaushalt mit 8,48 Mio. Euro, mit 6,13 Mio. Euro im

Zusammenhang mit Rückzahlungen von Darlehen und den

Verkauf von Grundstücken und Gegenständen des Anlage-

vermögens, mit Beitragseinnahmen in Höhe von 860.000 Euro,

mit Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen vom Freistaat

mit 3,6 Mio. Euro, mit Zuweisungen und Zuschüssen

für Investitionen vom Kreis und von den Gemeinden mit 626.300

Euro und nicht zuletzt mit der schon angesprochenen

Rücklagenentnahme von 20,89 Mio. Euro, begleitet von einer

potenziellen Kreditaufnahme mit 3,6 Mio. Euro. Rücklagen-

entnahme und Kreditaufnahme stellen zusammen 55,4 % der

Einnahmen des Vermögenshaushalts dar. Um dies aber auch

positiv zu formulieren: Den Ausgaben des Vermögenshaushalts

stehen eigene Einnahmen in Höhe von 82,27 % zur Verfügung,

17,73 % müssten mit Zuweisungen und Darlehen finanziert

werden.



Der Schuldendienst für den Gesamthaushalt 2017 beträgt sowohl

für Zinsausgaben und Tilgungsleistungen insgesamt 359.950

Euro, die Schuldendienstleistungen in Höhe von 131.600 Euro

betragen lediglich 0,27 % des gesamten Haushaltsvolumens.

Dass dies ein äußerst positives Ergebnis ist, können Sie daraus

ersehen, dass der Schuldendienst in Einwohner bei der Stadt

Neumarkt i.d.OPf. bei 9,15 Euro und im Durchschnitt

vergleichbarer bayerischer Städte bei rund 92 Euro liegt.



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

bevor ich kurz auf die "Vereinigte Wohltätigkeitsstiftung" eingehe,

noch ein paar Worte zum "Bauhof" als optimierten Regiebetrieb:



Im Erfolgsplan des Regiebetriebs Bauhof stehen Umsatzerlösen

und sonstigen Erträgen mit 9,611 Mio. Euro insgesamt 9,59 Mio.

Euro an Betriebsausgaben gegenüber. Das sich hieraus

ergebende Betriebsergebnis bzw. das in gleicher Höhe

existierende Finanz- und Außerordentlich-Ergebnis mit 21.000

Euro verkürzt sich noch um einen Steuerbetrag von 10.000 Euro,

sodass letztendlich ein Jahresüberschuss von 11.000 Euro

verbleibt.



Die Betriebskosten selbst werden im Wesentlichen beherrscht

vom Materialaufwand mit 1.020.000 Euro, dem Personalaufwand

mit 6,64 Mio. Euro, Abschreibungen mit 240.000 Euro und

sonstigen betrieblichen Aufwendungen, bei denen insbesondere

die Fahrzeugkosten mit 1,13 Mio. Euro hervorstechen. Bei den

Umsatzerlösen (von 9,61 Mio. Euro) handelt es sich um das

städtische Entgelt für die erbrachten Bauhofleistungen.



Der Investitionsplan weist in Summe 229.313 Euro aus. Die

größeren Ausgabenblöcke fallen dabei auf Stromspeicher-Akkus

für die PV-Anlage (23.800 Euro) sowie auf den Verwaltungs- und

EDV-Bereich (41.600 Euro) sowie auf das Magazin und den

Fuhrpark mit zusammen fast 108.000 Euro, insbesondere für

einen Radlader und verschiedene Kleingeräte. Bei der Gärtnerei

gibt es viele Kleingeräte anzuschaffen bzw. zu erneuern.

Ausgaben hierfür: 29.155 Euro.



Im Vermögensplan übersteigt der aus dem Jahresüberschuss

(11.000 Euro) und Abschreibungen (240.000 Euro) bestehende

Mittelzufluss den Mittelabfluss (239.313 Euro) um 21.687 Euro.

Im Finanzplan wachsen bis zum Jahr 2020 die Einnahmen auf

10.090.000 Euro und die Ausgaben auf 9.960.000 Euro an,

sodass auch im Jahr 2020 prognostisch noch flüssige Mittel von

130.000 Euro vorhanden sind.



Nun wieder weg vom Bauhof!



Lassen Sie mich nun kurz mit dem Haushalt der "Vereinigten

Wohltätigkeitsstiftung" zum Schluss kommen:



Der Verwaltungshaushalt der Stiftung allgemein ist in Einnahmen

und Ausgaben mit 307.000 Euro ausgeglichen. Er berücksichtigt

Unterhaltsaufwendungen für Gebäude und den Stiftungswald

ebenso wie kalkulatorische Kosten und auf der Einnahmeseite

Einnahmen aus Holzverkauf und Mieten. Dem Vermögens-

haushalt können 1.500 Euro zugeführt werden. Mit einer

Rücklagenentnahme von 11.500 Euro ist dann der

Vermögenshaushalt auch in Einnahmen und Ausgaben mit

14.000 Euro ausgeglichen. Die wesentliche Ausgabeposition mit

10.000 Euro ist die Kredittilgung für das städtische Darlehen zur

Sanierung der Wiltmaisterstraße.



Anders als der allgemeine Stiftungshaushalt mit einem Gesamt-

volumen von 321.000 Euro weist der Gesamthaushalt für das

Betreute Wohnen einen Betrag von 451.000 Euro aus. Auf den

Verwaltungshaushalt entfallen 400.000 Euro, auf den

Vermögenshaushalt 51.000 Euro. Erfasst sind insbesondere die

Mieteinnahmen für die Nutzung der Einrichtung im Betreuten

Wohnen mit 211.000 Euro, aber auch Ausgabeansätze zum

einen für den Gebäudeunterhalt, zum anderen für kalkulatorische

Kosten, sodass unter Berücksichtigung von knapp 47.000 Euro

Zinsausgaben für das städtische Darlehen über ursprünglich

2 Mio. Euro noch 51.000 Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt

werden können. Das führt dann dazu, dass das soeben benannte

Darlehen mit 40.000 Euro getilgt und der Rücklage ein Betrag von

6.400 Euro zugeführt werden kann.



In Summe beläuft sich dann das Gesamthaushaltsvolumen für

beide Stiftungsbereiche auf 772.000 Euro.



Meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich beende nun meine Ausführungen mit einem Dank an alle die

bei der Erstellung des Haushalts mitgewirkt haben und verzichte

insoweit auf Namensnennungen. Eine einzige Ausnahme will ich

dennoch machen und insbesondere Herrn Raimund Tischner

hervorheben, der sich das gesamte Jahr hindurch durch die

Haushaltszahlen wühlen muss und diese Arbeit natürlich auch

schon für den nächsten Haushalt wieder gestartet hat. Wenn man

das fertige Haushaltsbuch in Händen hält und an jeder

Haushaltsstelle eine Zahl steht, könnte man meinen, dass dies

alles ganz einfach ist. Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus,

weil jede Zahl hinterfragt und natürlich manchmal vielfältigst

errechnet, recherchiert und diskutiert werden muss, daneben

noch die Jahresabrechnung gemacht wird und das Amt für

Finanzen weiß Gott noch eine große Anzahl von anderen Dingen

zu erledigen hat. Herzlichen Dank Herr Tischner für die

kompetente und loyale Zuarbeit das ganze Jahr über.



Vielen Dank nun auch für Ihre Aufmerksamkeit, so dass ich Sie

bitten darf dem Haushalt 2017 Ihre Zustimmung zu erteilen.



Stadt Neumarkt i.d.OPf., 30.03.2017

Abteilungsleiter II

Josef Graf

Ltd. Verwaltungsdirektor Es gilt das gesprochene Wort!