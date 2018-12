Finstere Gestalten auf dem Weihnachtsmarkt

Oberpfälzer Schlossteufel zeigten furcheinflößende Show vor Neumarkter Rathaus - vor 15 Minuten

NEUMARKT - Nicht zum ersten Mal suchten die Oberpfälzer Schlossteufel Neumarkt heim. Mit dabei: der Nikolaus, in einer düsteren Version - wenngleich es kalendarisch schon ein wenig spät für ihn und seine Krampusse war.

Der will nur spielen: Krampusse, Perchten und Hexen erschreckten die zahlreichen Zuschauer. © Foto: Helmut Sturm

Der will nur spielen: Krampusse, Perchten und Hexen erschreckten die zahlreichen Zuschauer.

Nicht verwechselt werden wollen die Krampusse um den Heiligen Sankt Nikolaus herum mit den Perchten – auch wenn sie ähnlich furchteinflößend daherkommen. Perchten vertreiben böse Geister und den Winter, Krampusse begeleiten den Nikolaus – er ist der Chef der Truppe. Hunderte Neugierige warteten auf der Marktstraße neben dem Rathaus. Für gute Plätze in der ersten Reihe musste man zeitig da sein.

Finster war es bereits neben dem Weihnachtsmarkt. Donnergrollen kam vom Unteren Markt her. Nebelschwaden zogen durch die Marktstraße und eine schwere Glocke schlug Mitternacht, als sich eine furchteinflößende Gestalt langsam aus dem Nebel heraus bewegte. Es war aber nur der Erzähler.

Bilderstrecke zum Thema

Die Fackeln der Feuerschau tauchten gar grauslich gehörnte Gestalten in ein mystisches Licht vor dem Neumarkter Rathaus. Am dortigen Weihnachtsmarkt führten die Oberpfälzer Schlossteufel am Samstagabend ihren gruseligen Mummenschanz auf.