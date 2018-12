Firma Dehn lässt wieder Spenden rieseln

Je 1000 Euro an zehn regionale Vereine und Initiativen — Auch Schule und Feuerwehr bedacht - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Es ist Tradition bei der Firma Dehn, für die Region zu spenden. Heuer haben sie zehn gemeinnützige Vereine und Institutionen aus Neumarkt und der Region mit einer Spende bedacht.

Dr. Philipp Dehn (Geschäftsführender Gesellschafter) und Helmut Pusch (Geschäftsführer Vertrieb) übergeben jeweils 1000 Euro an zehn Verbände, Vereine und Initiativen. © Foto: Dehn + Söhne



Es sei nicht nur guter Brauch, sondern auch Motivation, hieß es bei der Spendenübergabe. Familienunternehmen seien Stabilisatoren der Wirtschaft, stellten ihre Innovationskraft kontinuierlich unter Beweis. Dazu seien Eigenverantwortung und die Wertschätzung eines jeden Mitarbeiters enorm wichtig.

"Familienunternehmen wie wir generieren daher nicht nur viele Arbeitsplätze, sie engagieren sich für ihre Region und die Gesellschaft. Dafür stehen auch wir, Geschäftsführung und Unternehmerfamilie, und darauf sind wir stolz", so Dr. Philipp Dehn in seiner Ansprache zur Spendenübergabe.

Bunter Empfänger-Reigen

Neben bekannten Verbänden wie dem Bayerischen Roten Kreuz, den Maltesern, der Caritas oder dem THW sind auch kleinere Organisationen dabei, etwa GENiAL e.V., der Hospizverein, die Bürgerstiftung NM, die FFW Wappersdorf und Mühlhausen sowie der Förderverein der Schule Mühlhausen.

Es sei der Wunsch eines jeden Menschen, möglichst lange Zuhause zu wohnen. Der gemeinnützige Verein GENiAL e.V. unterstützt und vermittelt engagierte Bürger an Senioren ab 75 Jahren.

Der Hospizverein Neumarkt ist für Menschen da, die in Kummer und Not der letzten Krankheitszeit Begleitung, Hilfe und mitmenschliche Nähe brauchen. Er betreut Menschen, unabhängig von Herkunft, Religion oder der Art der lebensbedrohenden Erkrankung und steht betroffenen Patienten und ihren Angehörigen bei den notwendigen Entscheidungen und Problemen im Alltag bei.

Die Bürgerstiftung Region Neumarkt ist eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung von und für Bürger in Stadt und Landkreis Neumarkt. Menschen sollen Chancen eröffnet werden, die sie ohne die Stiftung nicht hätten. Aber auch die Förderung von Bildung und Erziehung liegt der Firma am Herzen, sagte Dehn, und daher gehe ein weiterer Teil des Betrages an den Förderverein der Grund- und Mittelschule Mühlhausen.

Auch die Freiwillige Feuerwehr brauche Unterstützung. Viele vergessen, dass es sich bei den Menschen bei der Feuerwehr um freiwillige Helfer handelt, die sich in ihrer Freizeit engagieren.

Achtung und Dank

Allen, die sich in diesen oder auch anderen Institutionen, Verbänden und Vereinen ehrenamtlich engagieren, gebühre Achtung und Dank, so Dehn, und überreichte die Spenden: Mit je 1000 Euro wurden die Vereine und Initiativen unterstützt.

