Firma entrüstet: Schon wieder Baugerüst gestohlen

Diebe schlugen an A3-Baustelle bei Regensburg zu - Ähnlicher Fall bei Lupburg - vor 44 Minuten

REGENSBURG - Wie schon vor wenigen Wochen bei Lupburg ist nun auf einer Regensburger Baustelle ein Baugerüst gestohlen wurden.

Das Gerüst stand gut sichtbar auf einer Baustelle an der Autobahn A3. Am Wochenende haben es Diebe abgebaut. © Polizei Regensburg



Einen ungewöhnlichen Diebstahl von einer Baustelle in Regensburg meldeten am Montag die Verantwortlichen der geschädigten Firma. Im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag letzter Woche entwendeten Unbekannte einen mehrstöckigen Gerüstturm einer Baumaßnahme an der Leibnizstraße.

Die Baustelle liegt unmittelbar an der Autobahn A 3, und der bereits montierte Treppenturm mit einer Höhe von etwa 10 Metern war von hier gut sichtbar. Alleine der Entwendungsschaden liegt im oberen vierstelligen Eurobetrag.

Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Beute nimmt die Polizeiinspektion Regensburg Süd, Telefon (0941) 506-2001, entgegen.

Erst vor rund zehn Tagen wurde im Landkreis Neumarkt ein Teil eines Baustellengerüstes im Wert von gut 10 000 Euro heimlich abmontiert.



Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

nn