Firma Petry auch nächstes Jahr wieder gut im Rennen

Positive Bilanz bei der Jahresschlussfeier gezogen — Gute Auftragslage im kommenden Jahr — Mitarbeiter geehrt - vor 1 Stunde

NEUMARKT/BERG - Zur weihnachtlichen Jahresschlussfeier hatte der Neumarkter Wärme-, Kälte- und Klimaexperte Petry AG nach Berg ins Gasthaus-Hotel Knör geladen. Fast alle der insgesamt 125 Beschäftigten waren gekommen.

Auf „runde“ Betriebszugehörigkeiten können diese „Petryaner“ zurückblicken. Reichlich beschenkt traten die Jubilare die Heimfahrt an. © Foto: Helmut Fügl



Vorstandsvorsitzender Josef Spieß erinnerte zurückblickend auf große, außergewöhnlich "bearbeitete Baustellen". Deren Schwerpunkte lagen sowohl in Stadt- und Landkreis, ebenso im oberpfälzisch-fränkischen Raum, in Großstädten der Umgebung, wie auch in verschiedenen Bundesländern. "Es war ein erfreuliches 2018, unser erfolgreiches Wirken machte dabei wieder die Neueinstellung von 20 Azubi (acht bereits wieder seit September 2018) erforderlich, was sicher die Personalstärke von Petry AG und Petry GmbH u. Co.KG weiter ausbaut". Seine Prognose: "Wir sind auch nächstes Jahr wieder gut im "Rennen".

Vorstand erweitert

Die Auftragslage sei für die kommenden sieben bis acht Monate gesichert, sagte Spieß. "Gute Voraussetzungen für unser 75-jähriges Firmenjubiläum im kommenden Jahr". Sowohl personelles Wachstum, als auch das zu erwartende positive Wirtschaftsgebaren machte eine Vergrößerung der Vorstandsriege erforderlich. Ab Januar nächsten Jahres rückt zusätzlich Christian Baumer als zweiter Vorstand in die Geschäftsleitung auf.

Großer Beifall und viel Anerkennung der anwesenden "Petryaner" galt danach zahlreichen Kollegen, die der Firma schon sehr lange die Treue halten und zum festen "Stamm" gehören. Dafür wurden sie von Josef Spieß, Christian Baumer und Lukas Prüfling mit Urkunden und Präsenten bedacht. Unangfochten Spitzenreiter war Helmuth Wittmann, der seiner Firma bereits 55 Jahre treu ist. Bereits vor vier Jahrzehnten sind Reinhard Wittmann und Alfred Schmid eingetreten, 35 Jahre ist Christian Baumer dabei, 25 Jahre Christa Distler und schon zwei Jahrzehnte Christian Ascher. Für 15-jährige Betriebstreue wurden Norbert Nübler, Sandra Meier, Alexander Beer sowie Anatoli Amann geehrt. Seit zeh Jahren sind dabei Tobias Schmidt und Eugen Mikulasch, die dafür ebenso mit Präsenten belohnt wurden.

Mit einem großen Büfett und einer Tombola wurde danach ein sehr erfolgreiches "Petry-Jahr" formell "ad acta" gelegt.

