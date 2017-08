Firmengruppe Max Bögl gratuliert 39 Fachkräften

Sie haben in 13 unterschiedlichen Berufen eine Lehre mit Erfolg abgelegt - vor 21 Minuten

SENGENTHAL - 39 Auszubildende am Bögl-Stammsitz in Sengenthal haben ihre Lehre in 13 unterschiedlichen Ausbildungsberufen erfolgreich beendet.

© Ralph Walter



Foto: Ralph Walter



Hierzu luden Geschäfts- und Ausbildungsleitung in das Innovationszentrum am alten Bahnhof Greißelbach ein. Bei dieser Gelegenheit wurden sechs Auszubildende geehrt, die einen hervorragenden Gesamtschnitt unter 2,0 erzielt haben. Einen passenden Abschluss fand die Veranstaltung beim gemeinsamen Weißwurstfrühstück. Deutschlandweit haben 64 Auszubildende in der Firmengruppe Max Bögl ihre Ausbildung beendet.