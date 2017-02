Fischsterben am Staufer Weiher: Waller ging Luft aus

Schlittschuhläufer und Stockschützen haben die Winterruhe gestört - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Soweit bisher sichtbar, haben in dem Staufer Weiher gut ein dutzend Karpfen und andere Fische – darunter ein Waller mit einem guten Meter Länge - den Winter nicht überlebt.

Auch dieser etwa ein Meter lange Wels hat den Winter nicht überlebt. © wof/Foto: Wolfgang Fellner



Waren die ersten Tierkadaver nach mehreren Tau- und Frostphasen in den vergangenen Tagen schon im Eis eingefroren an der Oberfläche zu erkennen, kommen nun mit dem Ende der Eiszeit immer mehr tote Fische an die Oberfläche. Auch ein kleiner Aal war dabei.

Die Todesursache der Tiere ist offen, wahrscheinlich aber sind sie dem harten Winter und damit der Sauerstoffknappheit im Wasser zum Opfer gefallen, der Weiher ist nicht seht tief. Zzudem tummelten sich viele Tage Schlittschuhläufer und Stockschützen auf dem Eis, die die Winterruhe gestört haben.

Der Weiher zählt zu den Ausgleichsflächen der Kommune und wird weitgehend sich selbst überlassen. Zuletzt ist er vor gut fünf Jahren im vorderen Bereich ausgebaggert worden.

Wolfgang Fellner