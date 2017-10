Fit für den Wettkampf

Der Velburger Betonbauer Timo Schön will bei den WorldSkills 2017 in Abu Dhabi Weltmeister werden - vor 0 Minuten

VELBURG - Am heutigen Mittwoch fliegt der 21-jährige Betonbauer Timo Schön aus Velburg, der als Geselle bei der Firma Rödl in Nürnberg arbeitet, nach Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er nimmt dort mit dem Nationalteam des Deutschen Baugewerbes und weiteren Handwerkern vom 14. bis 19. Oktober an der Berufsweltmeisterschaft WorldSkills 2017 teil und will natürlich Weltmeister werden.

Timo Schön will in Abu Dhabi Weltmeister werden. © Foto: Anneser



Timo Schön will in Abu Dhabi Weltmeister werden. Foto: Foto: Anneser



Bald geht es los mit dem Wettkampf, sind Sie schon aufgeregt?

Timo Schön: Bisher bin ich noch entspannt, die Aufregung kommt wohl dann in der Nacht vor dem ersten Wettbewerbstag.

Fühlen Sie sich gut vorbereitet?

Schön: Mein Teamkollege Medin Murati und ich sind gut vorbereitet. Wir hatten fünf Trainingseinheiten zu jeweils fünf Tagen, das sollte reichen. Ich glaube, es wird funktionieren, wir rechnen uns große Chancen aus, Weltmeister zu werden.

Wer sind Ihre Gegner?

Schön: Wir haben bei den Betonbauern sechs gegnerische Teams aus Kasachstan, Frankreich, Österreich, Russland, Brasilien und Sambia.

Was müssen Sie im Wettbewerb leisten?

Schön: Wir müssen in 22 Stunden, verteilt auf vier Tage, nach einem vorgegebenen Plan eine komplizierte Schalung bauen, die dann auch mit Beton ausgegossen wird. Es kommt beim Bau auf Präzision und Schnelligkeit an. Da muss jeder Handgriff sitzen.

Wer wird Sie in Abu Dhabi anfeuern?

Schön: Meine Eltern, meine Schwester, mein Onkel und meine Cousine fliegen mit.

Haben Sie überhaupt Zeit, sich das Land anzuschauen?

Schön: Leider nicht.

Interview: Christine Anneser