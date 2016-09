Fit zum Schuljahresbeginn mit Zumba und Power Workout

Artico bietet einen Tag lang verschiedene Kurse an - vor 43 Minuten

NEUMARKT - Bereits Tradition hat der Fitnesssommer am letzten Montag der Sommerferien vom Artico – art of sports e.V., in diesem Jahr am 12. September. Nach den meist gemütlichen Urlaubstagen wird sich wieder fit gemacht mit Zumba, Bodystyling, Pilates, Rückenfit und einem Power-Workout.

Nach den faulen Sommerferien startet der Artico e. V. mit neuem Schwung und Zumba ins Schul- und Arbeitsleben. Mitmachen kann jeder - kostenlos. © privat



Nach den faulen Sommerferien startet der Artico e. V. mit neuem Schwung und Zumba ins Schul- und Arbeitsleben. Mitmachen kann jeder - kostenlos. Foto: privat



Der Spaß und die Geselligkeit stehen im Vordergrund. Jeder darf kostenlos mitmachen. Das ARTICO-Team freut sich über viele interessierte Teilnehmer. Die Kurse halten erfahrene Lehrkräfte. Mitzubringen sind neben einem großen Handtuch ausreichend Getränke. Bei ungeeignetem, regnerischem oder zu kaltem Wetter finden die Kurse in der Gartenstraße 3 statt. Strahlt die Sonne ist der Treffpunkt an der Arenabühne im LGS-Gelände.

Folgende Kurse werden am 12. September angeboten: 9 Uhr bis 9.45 Uhr: Zumba Fitness, 9.45 Uhr bis 10.30 Uhr: Bodystyling, 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr: Rückenfit, 17.45 Uhr bis 18.30 Uhr: Pilates für den starken Rücken, 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr: Power Workout, 19.15 Uhr bis 20.00 Uhr: Zumba-Party.

nn