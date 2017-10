Fitte Crossfitter holen Bronze bei Stadtmeisterschaft

Starke Premiere: ASV-Gewichtheber Helene Hörner und Benjamin Gehrmann gewinnen wie erwartet das erste Championat - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die ersten Neumarkter Stadtmeisterschaften im Gewichtheben sind ein voller Erfolg gewesen: Zum 50. Geburtstag der ASV-Abteilung wurde dieses Event im Sportzentrum durchgeführt. Die Resonanz der Teilnehmer war durchweg positiv – einer Wiederholung in 2018 steht nichts im Weg.

Katja Hilgert wurde Vierte in der Damenwertung und war damit beste Crossfitterin. Foto: Fritz Etzold



Am Start waren insgesamt 23 Sportler(innen), die sich aus Gewichthebern des ASV und Crossfittern aus der Crossfit-Box Neumarkt zusammensetzten.

Nebenbei war es für die Gewichtheber auch eine Standortbestimmung für die kommende Bayernligasaison, die am 21. Oktober gegen den KSC Attila Dachau eingeläutet wird.

Eröffnet wurde diese erste Stadtmeisterschaft von Stadtrat Günther Stagat, der in Vertretung von OB Thomas Thumann die Grüße der Stadt Neumarkt an die Teilnehmer überbrachte.

In der ersten Gruppe starteten die Kinder, Schüler und Jugendlichen. Hier unterstrich der ASV seine derzeitige Vormachtstellung in Bayern mit vielen Bestleistungen. Mit ihnen waren auch sämtliche Damen am Start, die um den Titel Stadtmeisterin kämpften.

Wie erwartet siegte Helene Hörner bei den Damen. Mit 75 kg (Reißen) und 88 kg (Stoßen) stellte sie mit einem Körpergewicht von 78 kg drei bayerische Rekorde in der Klasse bis 90 kg bei den Juniorinnen auf.

Zweite wurde ihre kleine Schwester Amelie. Auf Rang drei folgte Sofia Miesbauer, dahinter Katja Hilgart (Crossfit Neumarkt), Alicia Haselmann (ASV) und Chrissy Meier (Crossfit Neumarkt).

16 Herren kämpften in der 2. Gruppe um den Stadtmeistertitel, alleine acht aus der Crossfit-Box Neumarkt. Wie von Insidern erwartet, war das Maß aller Dinge Benjamin Gehrmann.









Der ASV-Heber bestach mit Bestleistungen am laufenden Band. Sechs gültige Versuche, die im Reißen bei 100 kg und im Stoßen bei 127 kg endeten, bedeuteten für ihn am Ende den verdienten Sieg und den Titel.

Robert Rösch (ASV) kam auf Rang zwei mit ebenfalls sechs Gültigen und neuer Zweikampfbestleistung von 206 kg (91/116). Dies war auch die Norm für die EM der Masters (ab 35 Jahre). Den 3. Platz eroberte Patrick Zoremba hauchdünn vor Christoph Betz (beide Crossfit Neumarkt).

abe