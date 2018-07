Fitte Leichtathleten an Neumarkter Landkreis-Schulen

Sportler der Grund- und Mittelschulen gingen in Freystadt an den Start - vor 1 Stunde

FREYTSTADT - An zwei Veranstaltungstagen hat der Arbeitskreis Sport in Schule und Verein Neumarkt die Kreisfinals im Grundschulwettbewerb und B-Programm Leichtathletik in Freystadt ausgerichtet.

Die Kreisfinals im Grundschulwettbewerb und das B-Programm Leichtathletik wurden in Freystadt ausgerichtet. © Carin Harth



In diesem Jahr beteiligten sich fünf Mittelschulen mit 18 Mannschaften und acht Grundschulen mit je zehn Kindern in einer Mannschaft.

Die Ergebnisse: Grundschulwettbewerb: 1. Erich Kästner Grundschule Postbauer-Heng, 2. GS Pölling, 3. GS Berching, 4. Martini GS Freystadt 1. Mannschaft, 5. GS Lauterhofen, 6. Martini GS Freystadt 2. Mannschaft, 7. GS Burggriesbach, 8. Schwarzachtal GS Berg.

B-Programm: Wettkampfklasse III/2 Jungen: 1. Martini Mittelschule Freystadt, 2. MS Dietfurt a.d.Altmühl, 3. Schwarzachtal MS Berg, 4. Erich Kästner MS Postbauer-Heng; III/2 Mädchen: 1. Erich Kästner MS Postbauer-Heng, 2. MS Dietfurt, 3. Martini MS Freystadt, 4. Schwarzachtal MS Berg; IV/2 Jungen: 1. Martini MS Freystadt, 2. MS Dietfurt, 3. Schwarzachtal MS Berg, 4. Erich Kästner MS Postbauer-Heng, 5. MS Lauterhofen; IV/2 Mädchen: 1. Schwarzachtal MS Berg, 2. Martini MS Freystadt, 3. Erich Kästner MS Postbauer-Heng, 4. MS Dietfurt a.d.Altmühl, 5. MS Lauterhofen.

