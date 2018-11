Flammen zerstören Dachstuhl in Mehrfamilienhaus

ERBENDORF - Dichte Rauchwolken dringen aus dem Obergeschoss, mehrere Bewohner fliehen vor den Flammen ins Freie: Am frühen Freitagmittag ist das Dach eines Mehrfamilienhauses im Landkreis Tirschenreuth in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften an, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

Etwa 110 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten aus, um die Flammen zu bekämpfen. Foto: NEWS5



Das Feuer brach laut Polizei gegen 11.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Erbendorfer Ortsteil Wetzeldorf aus. Die Flammen fraßen sich durch das Obergeschoss und den Dachstuhl, eine dichte Rauchwolke stand über dem Gebäude. Die Bewohner des Hauses konnten sich unverletzt ins Freie retten, aus dem umliegenden Dörfern rückten 110 Feuerwehrleute an, um die Flammen zu löschen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch das Feuer große Teile des Dachgeschosses und des Dachstuhls erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach groben Schätzungen auf etwa 150.000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

