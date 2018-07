Fliegende Sonnenschirme über Freystadt

NEUMARKT - Ein spektakulärer Unfall, Hagel, Starkregen, Windböen — das Wetter hat am Samstag in manchen Teilen des Landkreises Neumarkt für Turbulenzen gesorgt. Von Unwetter bis laues Lüftchen war alles dabei. Auf der Facebook-Seite der Neumarkter Nachrichten haben die NN-Leser ihre ganz eigene Wetterkarte skizziert. Auch die Polizei hatte wetterbedingte Einsätze.

Blitz, Donner und Hagel gab es am Samstag in einigen Teilen des Landkreises. Andere bekamen nur ein paar Regentropfen ab. Foto: Symbolfoto: dpa



Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es bei Lauterhofen: Gegen 14 Uhr hat ein Blitz in einen Baum eingeschlagen, der am linken Fahrbahnrand der Staatsstraße 2164 kurz vor der Kläranlage steht. Die aus dem Baum herausgebrochenen Splitter trafen den 3er-BMW eines 39-Jährigen, der in diesem Moment gerade vorbeifuhr. Es entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Die Feuerwehren Lauterhofen und Brunn kümmerten sich um die Einsatzstelle und sicherten die Überreste des Baumes ab.

Im Bereich Freystadt/Sulzkirchen kam es zu einer Vielzahl von sturmbedingten Störungen. Mehrere Bäume stürzten auf die Fahrbahn, wenigstens ein Hausdach wurde abgedeckt, Sonnenschirme flogen durch die Gegend. Daraus resultierende Verkehrsunfälle sowie Personenschäden waren jedoch nicht zu verzeichnen. Die örtlichen Feuerwehren waren im Großeinsatz.

Das Szenario aus dem Polizeibericht erlebten weitere Leser hautnah mit und schrieben: „In Freystadt 30 Minuten Unwetter. Sirene ging vorhin auch. Angeblich umgeknickte Bäume.“ Aber da war noch mehr geboten: „Freystadt Katastrophe: Beim AWG alle Kleider, die draußen waren, hat’s zum Kreisverkehr geweht. Am Baugebiet draußen Dixiklo rumgeweht“, beschreibt ein Leser die Situation. „Sulzkirchen und Ohausen war Land unter – heftiger Sturm, Hagel, Starkregen, Stromausfall“, bestätigt ein anderer und: „In der Nähe von Freystadt: Kaputtes Pavillon, Trampolin, Sonnensegel, verkratzte Gartenmöbel, abgebrochene Äste. Reicht des?“

Gleich danach wird gepostet: „Pollanten – heftiger Regen, Donner und viel Regen“. Und wenig später: „Auch Hagel ganz schön heftig.“

„Holzheim – nicht ein Tropfen“, meldet dagegen ein Facebook-Nutzer. „Dat war ja ein Satz mit x“, „In Berg war goar nix. Es grummelt ab und zu, aber des war's“ und „In Berg selbst ein Satz mit x, das war auch nix“, schreiben dagegen andere.

Aus der Amberger Straße wird „dreimal Donner, fünf Minuten Regen... jetzt Sonnenschein“ gemeldet. „War nicht mal für nen hohlen Zahn“, ist einer enttäuscht, während ein anderer urteilt: „Besser als gar nix“; ein anderer weissagt: „Kommt noch...“.

Aus Berching kommt die Meldung: „War richtig heftig. Und noch nicht vorbei“. In Deining gab es zwei Liter Niederschlag und für Lauterhofen heißt es: „Regnet ganz schön heftig“.

„In Seligenporten ist es bedeckt aber leider trocken. Lasst uns was von dem Regen übrig“, lautet eine Bitte. „Regen, was ist das...“, fragt dagegen ein anderer. „Kein Regen“ und „staubtrocken“ lauten die Meldungen aus Loderbach, Pölling und Kevenhüll. Sogar aus Roth vom Rothsee erreicht die NN eine Meldung: „Nix – Staub trocken. Wir brauchen jetzt mal unbedingt Regen.“ Und wen das Wetter in Augsburg interessiert, für den kam die Nachricht: „Bei mir strahlender Sonnenschein in Königsbrunn bei Augsburg“.