Fliegerbombe in Regensburg gefunden

Entschärfung eingeleitet - Auch Uni und Kindergarten betroffen - vor 37 Minuten

REGENSBURG - Bei Bauarbeiten kam eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg zutage. Der Sprengmeister plant die Entschärfung, einige Gebäude - darunter auch Fakultäten der Uni Regensburg - müssen evakuiert werden.

Immer wieder tauchen bei Bauarbeiten Fliegerbomben auf, hier ein bereits entschärftes Exemplar. © News5



Immer wieder tauchen bei Bauarbeiten Fliegerbomben auf, hier ein bereits entschärftes Exemplar. Foto: News5



Am Donnerstag, 27.Juli, gegen 11:50 Uhr, wurde Am Biopark im Rahmen von Bauarbeiten eine 250kg-Bombe aufgefunden. Ein Sprengmeister wurde umgehend hinzugezogen. Zeitgleich begann die mit der Einsatzleitung betraute Polizeiinspektion Regensburg-Süd, die notwendigen Maßnahmen zu planen.

Es handelt sich laut Polizeibericht um eine amerikanische Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg, mit einer Sprengkraft von 120 kg und einem intakten Zünder. Der Sprengmeister hat einen Sicherheitsradius von 300 Metern festgelegt. Betroffen hiervon sind die Firmen des Bioparks, die Fakultäten der Chemie und der Pharmazie an der Universität Regensburg, sowie das Sportgelände der Universität.



Die Anwesen Otto-Hahn-Straße 19, 21 und 23 sowie der Kindergarten der Universität sind ebenfalls von der Evakuierung betroffen. Die Evakuierung beginnt um 16 Uhr. Verkehrssperren werden an der Franz-Josef-Strauß-Allee/Galgenbergstraße, Galgenbergstraße/Ausfahrt BAB A3 Uniklinikum, Johann-Hösl-Straße/Merowingerstraße, Unterislinger Weg/Johann-Hösl-Straße, Galgenbergstraße/Albertus-Magnus-Straße, Am Biopark, Universitätsstraße/Am Biopark eingerichtet. In der Continental Arena wurde eine Betreuungsstelle der Malteser eingerichtet.

nn