Flohmarkt in Hof und Garten in Pölling und Ritterhof

Martina Rackl startet neues Projekt im Ortsteil - vor 1 Stunde

NEUMARKT/PÖLLING - Ein Garagen-Flohmarkt steigt in Pölling und Rittershof am Samstag, 17. Juni: Von elf bis 16 Uhr wird getrempelt und gefeilscht. Den Einfall hatte Martina Rackl, die Schatzmeisterin des Pöllinger Heimat- und Kulturvereins, der den Flohmarkt nun veranstaltet.

Martina Rackl hatte die Idee für den Garagenflohmarkt. © F.: Fellner



Frau Rackl, wie kamen Sie auf diese Idee?

Martina Rackl: Eine Arbeitskollegin hat erzählt, dass es das in ihrem Dorf gibt, das etwa genauso groß ist wie Pölling. Weil es so etwas in Neumarkt noch gar nicht gibt, wollen wir das mal ausprobieren. Es ist auch geplant, den Flohmarkt jedes Jahr zu veranstalten, dann auch mal mit Verpflegungsstation, hoffentlich im Pöllinger Bürgerhaus.

Wie läuft der Markt ab?

Rackl: Wer in Pölling oder Rittershof wohnt und Flohmarkt-Ware verkaufen will, kann sich noch bis 15. Juni anmelden unter garagentroedel@poelling.bayern oder bei mir unter * (01 75) 6 02 60 25. Zu erkennen sind die Verkaufsstellen an organgefarbenen Luftballons, die am Zaun hängen. In Einfahrten, Garagen oder im Garten sind Trödelware, Kleidung, Spielsachen, Kreatives und vieles mehr zu haben. Außerdem gibt es eine Übersicht im Internet www.poelling.bayern, und wir wollen noch einen Plan auslegen. Das Ganze findet bei jedem Wetter statt.

Wie ist die Resonanz bisher?

Rackl: Sehr positiv, es haben sich schon über 40 Verkäufer gemeldet; ich habe mir vorher gedacht, wenn es 20 werden, bin ich froh. Es ist auch eine gute Gelegenheit, seine Sachen durchzuschauen. Und wenn man zu einem Flohmarkt woandershin fährt, muss man sehr früh aufstehen, alles einladen, Tisch aufbauen und die Reste dann wieder ins Auto packen und nach Hause bringen. So ist das entspannter, man kommt mit den Nachbarn ins Gespräch; wir hoffen auf viele Besucher.

Int.: M: KAYSER