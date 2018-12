Florian Distler braucht dringend ein neues Auto

Spendenaktion zusammen mit "Chancen statt Grenzen" gestartet — Anschubfinanzierung der Bürgerstiftung - vor 27 Minuten

NEUMARKT - Viele Neumarkter kennen Florian Distler, der oft gut gelaunt und unternehmungslustig mit seinem Elektro-Rollstuhl in der Stadt unterwegs ist. Doch die Mobilität des Lebenslustigen Pöllingers ist gefährdet: Sein Ford Transit geht im Frühjahr 2019 nicht mehr durch den TÜV, der 33-Jährige braucht ein neues Auto. Und bittet dafür um Hilfe.

Leicht ist es ihm nicht gefallen, mit seinem Problem an die Öffentlichkeit zu gehen und zu versuchen, so an finanzielle Unterstützung zu kommen. Doch Freunde haben ihn dazu ermuntert, er wagte mit Unterstützung des Vereins "Chancen statt Grenzen" die Aktion, die schon erfolgreich angelaufen ist. Über Facebook kam schon einiges zusammen, seit gestern sind es 1500 Euro mehr: Vera Finn und Sophie Stepper von der Bürgerstiftung Region Neumarkt haben 1500 Euro als "Anschubfinanzierung" übergeben und wollen damit auch weitere Bürger ermuntern zu spenden.

Peter Fuhrmann von "Chancen statt Grenzen", der schon im Kontakt mit autohäusern ist, rechnet mit mindestens 20 000 Euro, die ein gebrauchtes Fahrzeug inclusive dem behindertengerechten Umbau kosten dürfte — zu viel. Von seiner Erwerbsunfähigkeitsrente hat der gelernte Fachinformatiker zwar etwas gespart, doch das reicht ebenso wenig wie das Geld seiner Eltern, die viel für die medizinische Versorgung ihres Sohnes ausgeben mussten, der seit seinem ersten Lebensjahr an einer nicht heilbaren, fortschreitenden Muskelkrankheit leidet. Umso begeisterter ist Florian schon jetzt von der großen Hilfsbereitschaft der Neumarkter, bedankte sich überschwänglich bei der Bürgerstiftung und Chancen statt Grenzen, die schon bei der Flüchtlingshilfe mit der Plattform Betterplace zusammen gearbeitet haben. Der Verein verwaltet das Geld und wird es direkt an den Autohändler geben. Spenden können auch an "CSG" überwiesen werden, am einfachsten sei es laut Fuhrmann aber direkt über www.betterplace.org, wo das einzige Projekt in Neumarkt leicht zu finden ist.

JÜRGEN DENNERLOHR