Flüchtling liefert Geldbeutel mit 2000 Euro ab

Syrischer Asylbewerber hatte die Börse in Parsberg gefunden - Großzügiger Finderlohn - vor 48 Minuten

PARSBERG - Ehrlicher Finder: Sage und schreibe knapp 2000 Euro waren in einer Geldbörse, die ein syrischer Asylbewerber am Sonntag gegen 21.30 Uhr in der Wache der PI Parsberg abgeliefert hat. Er hatte sie auf einer Sitzbank in der Stadtmitte gefunden.

Symbolbild © Colourbox



Symbolbild Foto: Colourbox



Nicht schlecht staunte der aufnehmende Beamte, als er den Inhalt der Geldbörse überprüfte. Neben Ausweisdokumenten und EC-Karten befand sich auch die hohe Bargeldsumme darin.

Als Verlierer konnte ein Mann aus Norddeutschland ermittelt werden, der in einem Parsberger Hotel wohnte und den Verlust noch nicht bemerkt hatte. Der ehrliche Finder erhielt vom Verlierer einen großzügigen Finderlohn.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ca