Flüchtlinge aus dem Irak: "Danke, dass wir sicher leben"

Drei junge Leute aus dem Irak berichten über ihr Heimatland und die Motive für die Flucht — Publikum bewegt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - "Irak – meine Heimat, von der ich träume": Schülerinnen schildern im Rahmen der Reihe "Land und Leute" in Neumarkt Eindrücke aus einem der größten Länder der arabischen Welt.

Schüler schildern im Rahmen der Reihe „Land und Leute“ Eindrücke aus dem Irak, eines der größten Länder der arabischen Welt. Foto: Foto: oh



Es gehört schon eine gehörige Portion Mut dazu, als 15-jähriges Mädchen sein Heimatland vor fremden Menschen zu präsentieren. Dies gilt umso mehr, wenn man erst seit 15 Monaten nach einer abenteuerlichen Flucht in Deutschland angekommen ist und seither mit viel Fleiß und Ausdauer die deutsche Sprache erlernt.

Zinab ist mit ihrer Familie aus dem Irak geflüchtet und jetzt Schülerin der Übergangsklasse der Mittelschule West. Sie trat selbstbewusst auf und erzählte der Freiwilligen-Agentur Neumarkt von Flucht und Ankunft in Deutschland. Sie stellte aber auch ihr früheres Leben im Irak dar und sprach von ihren Träumen für die Zukunft.

Gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Mitschülerin Saly und mit Ahmad, der 29 Jahre alt ist und seit zwei Jahren in Neumarkt lebt, zeichnete sie ein lebendiges Bild ihrer Heimat, von Landschaft und Kultur, Familie und Religion. Über 40 interessierte Neumarkter, quer durch alle Altersgruppen, hörten gespannt zu und waren sichtlich bewegt von den Schilderungen der drei jungen Menschen.

Beeindruckt waren sie auch von Salys Aussage, dass sie anstelle ihres Vaters spreche und seine Motive erläutern wolle, warum er sich nach langem Zögern entschlossen habe, sein Land zu verlassen – in der Hoffnung, eines Tages in Frieden und Sicherheit zurückkehren zu können. Gelegenheit zum Gespräch gab es anschließend bei süßem irakischem Gebäck, Zeit auch, den drei jungen Referenten Fragen zu stellen. "Wir sagen danke, dass wir in Deutschland aufgenommen wurden und in Sicherheit hier leben dürfen", schloss Zinab ihren Vortrag. Alois Dorner, Lehrer der Übergangsklasse, hatte viel Unterstützungsarbeit bei der Vorbereitung des Abends geleistet und war sehr zufrieden. "Für die Schüler war es eine zusätzliche Chance zum Üben und Lernen. Und die Anerkennung des Publikums hier motiviert unglaublich."

