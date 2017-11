Fluppe setzt Balkon in Flammen

REGENSBURG - Eine letzte Zigarette vor dem Schlafengehen: Die ist einem Mann in Regensburg zum Verhängnis geworden; am Ende stand sein Balkon in Flammen.

Eine Frau raucht eine Zigarette. © Julian Stratenschulte/Illustration (dpa)



Am Freitag gegen 01.15 Uhr rauchte ein 25-jähriger Bewohner eines Anwesens am Reinhausener Damm auf seinem Balkon eine Zigarette. Der nicht richtig ausgedrückte Zigarettenstummel setzte das nicht feuerfeste Behältnis, das der junge Mann als Aschenbecher benutzte, in Brand.

Das Feuer griff auf einen Holzstuhl über, schließlich begann auch die Balkontür zu brennen. Nachbarn verständigten die Feuerwehr und begannen, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen. Die eintreffende Feuerwehr musste nur noch den Restbrand löschen, der Wohnungsinhaber erlitt eine leichte Rauchvergiftung, musste sich jedoch nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

