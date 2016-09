Flüsterasphalt auf A3 stimmt Rödelberg nicht froh

Auf 2,7 Kilometern wird Flüsterasphalt eingebaut - Anwohner wollen Wand - vor 1 Stunde

NEUMARKT/RÖDELBERG - In Rödelberg und Ischhofen ist es laut. Die A 3 führt an diesen beiden Orten in unmittelbarer Nähe vorbei, für Lärmschutz ist es aber noch zu leise. Jetzt baut die Autobahndirektion Nordbayern einen Flüsterasphalt ein, obwohl sie nicht müsste. Die Rödelberger aber wollen eine Wand.

Flüster uns was: Ein neuer Asphaltbelag soll die Lärmbelästigung der Rödelberger durch die nahe am Ort vorbei führende A 3 senken. Motorengeräusche nimmt der neue Belag aber nicht weg. Fotocredit © André De Geare



Flüster uns was: Ein neuer Asphaltbelag soll die Lärmbelästigung der Rödelberger durch die nahe am Ort vorbei führende A 3 senken. Motorengeräusche nimmt der neue Belag aber nicht weg. Fotocredit Foto: André De Geare



Von den letzten Häusern in Rödelberg ist es nur ein kleiner Spaziergang zur A 3, wie ihn die Rödelberger an diesem Morgen unternommen haben, während sie mit den anderen Rödelbergern auf MdB Alois Karl und die Oberen der Autobahndirektion Nordbayern warten.

Im Hintergrund ziehen die Lastwagen bergan vorbei. Asia-Lebensmittel, Autotransporter, ein Bögl-Laster. Jedes Mal rauscht es anders, manchmal jault ein Motor auf oder röhrt, wenn der Fahrer den Gang wechselt. Für die Rödelberger und Ischhofener ist das nichts Neues mehr, für sie bleibt vor allem der Lärm. In Rödelberg soll es wieder leiser werden. Die rund 100 Einwohner von Rödelberg und Ischhofen wollen eine Lärmschutzwand.

Dazu aber ist es nicht laut genug. Die Autobahndirektion Nordbayern hat Lärmberechnungen durchgeführt. Der Lärm, der nach der Verkehrszählung von 2010 auf Rödelberg trifft, überschreitet nur an sieben Gebäuden den zulässigen nächtlichen Wert von 59 Dezibel. Zu wenig.

Denn auch die Autobahndirektion muss wirtschaften mit den Mitteln, die sie zur Verfügung hat. "Eine Lärmschutzwand stünde wirtschaftlich in keinem Verhältnis", sagt Andreas Eisgruber, Leiter der Fürther Dienststelle.

Wand nicht wirtschaftlich

Rein wirtschaftlich gesehen hat der Bund der Autobahndirektion Nordbayern in diesem Jahr rund 100 Millionen Euro Erhaltungsmittel mehr als üblich zur Verfügung gestellt, unter anderem auf Initiative von Alois Karl. Ein Teil dieser Mittel, rund 1,5 Millionen Euro, werden in Flüsterasphalt für den Abschnitt bei Rödelberg fließen. Die Fahrbahndecke wird hier momentan sowieso erneuert.

Durch den neuen Asphalt wird die Fahrbahn glatt wie ein See bei Windstille und die Reifen rollen leiser. Bis zu vier Dezibel nimmt er dauerhaft weg. Bis 8. Oktober soll alles fertig sein.

Die Rödelberger stellt diese Aussicht nur bedingt zufrieden. Wie ein Anwohner anmerkt, sind es vor allem Geräusche vom Berg geplagter Motoren, überholender Fahrzeuge oder des Anfahrens im Stau, die sie plagen. Flüsterasphalt nehme das nicht weg.

Alois Karl weiß das. Aber: "Das soll der erste Schritt sein. Nicht der letzte, auch wenn ich das nicht mit meinem Herzblut unterschreiben kann."

Viola Bernlocher