Föhn war zu laut: Vater verprügelt

17-Jähriger konnte wegen Lärm nicht schlafen - vor 47 Minuten

BEILNGRIES - Der Föhn war zu laut, der Streit eskalierte, ein 17-jähriger wurde vom Vater angezeigt.

Ein Fön war verantwortlich, dass gegen 22:15 Uhr in einem Mindelstettener Ortsteil ein Familienstreit in einer Körperverletzung endete.

Durch die Lautstärke des Föns fühlte sich ein 17-jähriger derart in seiner Nachtruhe gestört, dass es zum Streit kam, in dessen Verlauf der junge Mann seiner Schwester den Fön gewaltsam abnahm. Als sich dann der Vater einmischte, kam es zum Gerangel zwischen Vater und Sohn, in dessen Verlauf sich der Vater einen Kratzer um rechten Unterarm zuzog.

Da dies nicht der erste Vorfall war, erstattete der Vater Anzeige gegen seinen Spross.