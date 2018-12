Forchheims Gartler haben vier neue Ehrenmitglieder

FREYSTADT/FORCHHEIM - Der Obst- und Gartenbauverein Forchheim pflegt ein reges Vereinsleben und engagiert sich bei der Pflege des Dorfplatzes, hat im abgelaufenen Jahr zwei Mal die Gemeinschaftsräume in der ehemaligen Schule geputzt.

Vorsitzende Christine Reuther (v.li.) ernannte Ludwig Breindl, Josef Götz und Marianne Hackner (mit Urkunden) zu Ehrenmitgliedern und bedankte sich bei allen fleißigen Helfern. © Foto: Schöll



Bei ihrem Rückblick erinnerte Schriftführerin Simone Neumann an die Arbeitsdienste vor den großen kirchlichen Festtagen wie Ostern, Pfingsten oder Fronleichnam und kündigte an, dass das auch künftig so fortgeführt werden soll.

Im abgelaufenen Jahr habe der Obst- und Gartenverein Forchheim zur Ausstattung nach der Renovierung der Pfarrkirche "Sankt Ägidius" 2000 Euro gespendet, wovon Sitzpolster für die Kirchenbänke angeschafft worden sind. Unter der Leitung von Mitglied Marianne Wiegärtner habe man den Osterbrunnen geschmückt.

Derzeit zählt der Verein 232 Mitglieder, darunter 46 Kinder. Von den "Forchheimer Fröschen", der Kindergruppe, die von Nicole Sattler, Birgit Kratzer, Anita Regensburger, Maria Heindl und Annemarie Werber betreut werden, hörten die 67 Anwesenden, derzeit seien 46 Mädchen und Buben bei den Forchheimer Fröschen angemeldet, für die heuer elf Termine geboten waren, darunter die Gestaltung eines Froschanhängers für den Faschingsumzug oder die Kartoffelaktion vom Einbringen der Saatknolle in die Erde über die Pflege des Kartoffelackers bis hin zum Ernten mit Kartoffelfest.

Vorsitzende Christine Reuther kündigte neben den üblichen Terminen unter anderem die Mithilfe beim 150-jährigen Gründungsjubiläum der örtlichen Feuerwehr, die Teilnahme am Volksfestauszug und einen Tagesausflug für das kommende Jahr an.

Ein "Dankeschön" samt einem Präsent überreichte sie an Johannes Götz und Rosa Götz, die den Dorfplatz mähen, Barbara Thumann, die dort die Blumen gießt, Mona Härtl, die die Streuobstwiese mäht, Ludwig Dess, Timo Peyrer und Michael Wild, die vereinseigene Arbeitsgeräte verwalten. Nicole Sattler wurde als Betreuerin der Kindergruppe verabschiedet. Die Leitung übernimmt nun Birgit Kratzer.

Gemäß einstimmigem Beschluss aller Teilnehmer wurden danach Michael Meyer, Josef Götz, Marianne Hackner und Ludwig Breindl, die im Vorstandsgremium lange Jahre mitgearbeitet haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt.

