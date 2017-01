Ford kracht gegen Audi: 23-Jähriger schwer verletzt

Junger Fahrer war auf winterlicher Straße zu schnell unterwegs - vor 1 Stunde

DIETFURT/NEUMARKT - Am Donnerstagnachmittag rutschte ein Ford bei winterlichen Straßenverhältnissen auf der Kreisstraße 23 bei Neumarkt frontal in den Gegenverkehr. Der 23-jährige Ford-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Zusammenstoß war so stark, dass der Motorblock der Fords drei Meter weiter ins Feld geschleudert wurde. © NEWS5 / Pieknink



Der Zusammenstoß war so stark, dass der Motorblock der Fords drei Meter weiter ins Feld geschleudert wurde. Foto: NEWS5 / Pieknink



Gegen 15.40 Uhr war der 23-Jährige mit seinem Ford auf der Neumarkter Kreisstraße 23 von Hallenhausen in Richtung Arnsdorf unterwegs. Mit im Auto saßen seine Zwillingsbrüder im Alter von 22 Jahren. In einer leichten Rechtskurve verlor der 23-jährige Neumarkter die Kontrolle über sein Fahrzeug, worauf der Ford frontal in einen entgegenkommenden Audi prallte. Durch den Zusammenstoß zog sich der junge Fahrer schwere Verletzungen zu. Seine beiden Mitfahrer sowie die die beiden Insassen des anderen Pkw, ein 50-jähriger Fahrer und seine gleichaltrige Ehefrau, wurden jeweils nur leicht verletzt.

Laut Angaben der Polizei hatte der junge Fahrer die Geschwindigkeit nicht an die winterlichen Straßenverhältnisse angepasst. Die Verletzten wurden per Rettungshubschrauber und Rettungswagen in die naheliegenden Krankenhäuser gebracht. Bei den Rettungsmaßnahmen wurde auch ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm

Mail an die Redaktion