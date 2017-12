Ford mit falschen Kennzeichen rammt parkenden Opel

Unfallfahrer machte sich mit Karacho aus dem Staub - vor 1 Stunde

PYRBAUM/SELIGENPORTEN - Ein Ford Fiesta ist in Seligenporten mit Karacho auf einen geparkten Opel gefahren und anschließend abgehauen. Später stellte sich heraus: das Nummernschild gehört nicht zu einem Ford Fiesta.

Am Donnerstag um 22.33 Uhr wurde in Seligenporten in der Eichastraße ein 25-jähriger Mann durch einen lauten Knall vor dem Haus erschreckt.

Als er aus dem Fenster schaute, sah er einen silberfarbenen Ford Fiesta mit AS-Kennzeichen, der frontal rechtsseitig auf einen geparkten Opel aufgefahren war.

Der Ford-Fahrer fuhr rückwärts und im Anschluss daran mit überhöhter Geschwindigkeit geradeaus weg. Der Zeuge konnte das hintere Kennzeichen ablesen, welches jedoch nicht für einen Ford Fiesta ausgegeben ist. Eine Fahndung im Nahbereich brachte keinen Erfolg. Die Polizei in Sulzbach-Rosenberg und in Amberg wurde über die Unfallflucht informiert. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail