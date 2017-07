Fördermittel für Berngau und Pyrbaum

Städtebau: Je 30.000 Euro für vier Gemeinden im Landkreis - vor 44 Minuten

NEUMARKT - Aus dem Bayerischen Städtebauprogramm fließen 120.000 Euro nach Berngau, Lauterhofen, Mühlhausen und Pyrbaum. Die Mittel werden vor allem für Ortszentren bereitgestellt.

"Die Bürger von Berngau, Lauterhofen, Mühlhausen und Pyrbaum können sich freuen, denn ihre Orte erhalten insgesamt 120 000 Euro für die Aufwertung ihrer Ortskerne aus dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm 2017", gab Staatssekretär Albert Füracker bekannt.

Die Fördermittel fließen zu gleichen Teilen von je 30 000 Euro in alle vier Orte. Berngau und Lauterhofen bekommen die Mittel für ihre Ortskerne, Mühlhausen für die weitere Sanie- rung des Ortskerns von Sulzbürg. Pyrbaum erhält ebenfalls 30 000 Euro für ein Einzelvorhaben.

"Vor allem Gemeinden im ländlichen Raum profitieren", sagte Füracker. Insgesamt fließen heuer 3,7 Millionen Euro aus dem Bayerischen Städtebauförderprogramm in die Oberpfalz, erläuterte der Degerndorfer, der als Staatssekretär auch für die Landesentwicklung zuständig ist.

"Vor allem die Gemeinden im ländlichen Raum profitieren von unseren Zuschüssen, denn sie erhalten 82 Prozent der Fördermittel", so Füracker weiter. "Damit unterstützen wir sie wirkungsvoll bei der Umsetzung ihrer Projekte. So gewährleisten wir, dass Ortskerne auch in Zukunft attraktiv und lebenswert bleiben."

nn