Förderverein für das K3 Bavaria in Neumarkt steht

NEUMARKT - Der Kulturverein K3 hat die nächste Hürde genommen: Im Saal des Bavaria-Kinos haben sich mehr als 50 Neumarker eingefunden, um den für die Finanzierung des Vorhabens nötigen Förderverein aus der Taufe zu heben. Der Vorstand des Fördervereins steht, 35 der Anwesenden traten bei.









So hatten es sich die Aktiven um K3-Vorsitzenden Franz Müller vorgestellt: Aufbruchstimmung herrscht im Kino-Saal, als es an die Gründung des Fördervereins geht. Der soll über Spenden und Mitgliedsbeiträge dafür sorgen, dass 25 000 Euro zusammen kommen, ob in Barem oder in Sachleistungen, Hand- und Spanndiensten oder anderen, geldwerten Vorteilen.

Denn erst wenn die Summe von 100 000 Euro steht, will der Kulturverein mit dem Umbau des Kinosaals loslegen; erst dann soll auch der Mietkontrakt mit der Besitzerin des Kinos, Heidi Kobras, abgeschlossen werden. Wie der Vertrag ausgestaltet wird und wie lange man warten könne, ehe man ihn schließen werde, das blieb auch auf Nachfragen vage — was sollen die Aktiven von K 3 denn auch sagen, solange alles noch ein bisschen in der Schwebe ist?

Mit diesem Abend gelang es jedenfalls, etwas mehr Bodenhaftung zu bekommen. Franz-Xaver Müller, Vorsitzender K 3, begrüßte die Gäste im Kino-Saal; Roland Kittel, sein Stellvertreter, stellte das Konzept vor, das der Verein mit dem Beleben der Spielstätte im Kino verfolgt. Da klang ein bisschen der City-Manager durch, der Kittel als Geschäftsführer von Aktives Neumarkt auch ist: Denn der Kulturverein sieht die Bühne des Bavaria nicht nur als Auftrittsmöglichkeit für neue, junge, etablierte und bekannte Bands, Gruppen, Theater oder Komödianten, sondern er sieht das auch als Frequenzbringer für die Neumarkter Altstadt, ob nachmittags oder abends.

Auf der modernen, multifunktionellen Bühne soll geschehen, was Leute in die Stadt lockt, die anschließend noch in die Lokale am Markt gehen, in die Cafés, und Leben in die Innenstadt bringen. Der nostalgische, beinahe morbide Charme des Bavaria solle trotz Umbau erhalten bleiben, sagte Kittel.

Ohne Gegenstimme wählten die Mitglieder (oben) den Vorstand: Stellvertreter Werner Pohl, Schriftführerin Helga Sommer, Vorsitzende Susanne Horn, Beisitzer Peter Ehrensberger und Kassier Josef Frankerl (rechts, v.l.). Foto: F.: Fellner



Mit Kleinkunst soll wieder großes Leben einziehen. Wobei sich K 3 nicht als Konkurrenz zum Bestehenden versteht, sondern als Ergänzung, als Zusatzangebot: „Wir wollen etwas Neues werden, etwas anbieten, das es noch nicht gibt.“ Das Kino gibt das her, sagte Vereins-Architekt Charly Werner.

Umnutzung beantragen

Die Bühne werde auf sechs Meter Tiefe ausgebaut, dazu sollen auch die ersten Stuhlreihen aus dem Saal genommen werden. Damit komme man unter die Schallgrenze von 200 Sitzplätzen. Im Fokus: Der Brandschutz, die gesamte Elektrik und die Toiletten. Zudem müsse bei der Stadt eine Umnutzung vom Lichtspiel-Theater zum Theater beantragt werden.

Mit 29 Ja-Stimmen gründete sich der Förderverein. Und weil etliche Anwesende begeistert waren, wuchs die Zahl der Mitglieder bei der Wahl der Vorstandes noch bis auf 35 an. Vorsitzende des Fördervereins ist Susanne Horn, ihr Stellvertreter Werner Pohl, Kassier Josef Frankerl und Schriftführerin Helga Sommer. Sie übt dasselbe Amt im Kulturförderverein aus und ist damit das Scharnier beider Einheiten. Als Beisitzer wurde Peter Ehrensberger bestimmt.

„Geht Mitglieder werben“, spornte die neue Vorsitzende Susanne Horn ihre neuen Mitglieder an. Über Spenden könnten sich die Neumarkter bei dieser Aktion verewigen, die mehr Kultur in die Altstadt bringen soll.

WOLFGANG FELLNER