Förster und Landwirte ziehen bei Automobile Kölbl ein

Landwirtschaftsministerium mietet Gebäude, das nach dem Umzug von Automobile Kölbl auf diesem Areal entstehen soll - vor 56 Minuten

NEUMARKT - In der Nürnberger Straße geht es nun Schlag auf Schlag: Kaum hat der Stadtrat die nächsten Bauprojekte von Bögl genehmigt, steht schon ein weiteres an. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wird auf dem Klebl-Areal ab Mitte 2018 in einen Büro-Komplex ziehen.

Auf dem Areal, auf dem sich bisher noch das Autohaus Kölbl befindet, sollen die verschiedenen Stellen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vereint werden. © Foto: Etzold



Das hat der Pressesprecher des bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Martin Hecht, bestätigt. Das AELF Neumarkt müsse umziehen, da das Landratsamt Neumarkt am bisherigen Standort des Bereichs Landwirtschaft im C-Bau des Bürotraktes Eigenbedarf angemeldet habe.

Den Umzug nutzt das Ministerium, um die zwei Standorte des Amts in Neumarkt zu vereinen: Der Bereich Forsten befindet sich derzeit im staatseigenen Gebäude an der Kapuzinerstr. 6 1/3 und der Bereich Landwirtschaft in den Mietobjekten Dr.-Grundler-Straße 3 und 5a.

Gemanagt wird der Umzug von der Immobilien Bayern Oberpfalz, sagt Hecht. Die Prüfung verschiedener Alternativen habe ergeben, dass es am wirtschaftlichsten sei, das Amt künftig an einem Standort und in einem Mietobjekt zu zentrieren. Dies sei auch die vom AELF bevorzugte Lösung gewesen.

Realisiert werden soll diese Vorgabe in einem neuen Bürogebäude an der Adresse Nürnberger Straße 10. Das Areal gehört der Baufirma Klebl, die auch den schlüsselfertigen Bau mit rund 1640 Quadratmetern Fläche, verteilt auf mehrere Geschosse, erstellen wird. Dazu sind 40 Stellplätze vorgesehen. Baubeginn wird wohl nach dem Umzug des Autohauses Kölbl an den neuen Standort am Ring sein.

Im neuen Bürogebäude werden die Bereiche Landwirtschaft und Forsten untergebracht, außerdem wird eine Schulküche für einen Hauswirtschaft-Kurs mit Lehrsaal und Nebenräumen eingerichtet. Ebenfalls mit einziehen wird der Prüfdienst, der eigentlich dem Amt in Tirschenreuth unterstellt ist, aber in den verschiedenen anderen Ämtern Niederlassungen unterhält.

Mietbeginn ist voraussichtlich im Juli 2018.

Wolfgang Fellner