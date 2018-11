Forster-Zwillinge machen kurzen Prozess

MÜHLHAUSEN - Der "Showdown des Jahres" ist für die Oberpfälzer Judojugend das Top-Ten-Turnier, bei dem die Gesamtjahresleistung der U10 und U12 berücksichtigt wird. Hier gewann der SV Mühlhausen viermal Gold, dreimal Silber und dreimal Bronze. Dazu kamen noch drei 5. Plätze.

Rabea und Romina Forster schlossen die Saison erfolgreich ab. © F.: Brinkmann



Die Altersklassen U12 und die U15 kämpften in Neutraubling. Leonie Bierschneider und Dominik Dianow vom SV Mühlhausen belegten jeweils den Bronzeplatz, Alexander Brauer wurde Fünfter. In der U12 ging es schon munterer zu: Sarah Kühberger gewann Silber und sicherte sich damit Platz vier bei den Top Ten.

Eymen Gezmis bestätigte mit seinem Gold-Platz seine Klasse und belegte im Endklassement Platz drei. Dominik Langer zeigte zwar sehenswerte Kämpfe, konnte aber nichts reißen, sodass nur Platz fünf blieb.

Am Sonntag ging es mit der U10 und U18 in Sulzbach-Rosenberg weiter. Zuerst waren die Forster-Zwillinge Rabea und Romina aus Berching an der Reihe. Rabea erkämpfte sich, sichtlich durch eine Grippe geschwächt, noch einen zweiten Platz und konnte so ihren dritten Platz im Top-Ten-Ranking absichern.

Schwester Romina, fit wie ein Turnschuh, machte bei ihren Kämpfen kurzen Prozess mit den Gegnerinnen, und verbesserte sich mit der Goldmedaille in der Top Ten auf Platz vier.

Jockel und Sattler triumphieren

Die U10-Jungs traten nur zu viert an, nachdem sich Julian Berschneider krankheitsbedingt vom Turnier verabschieden musste. Die beiden Leichtgewichte Sebastian Langer (Bronze) und Jonas Jockel (Gold) trugen in der Spitze die Vereinsmeisterschaft aus. Fabian Jockel errang einen stolzen zweiten Platz.

Alle drei hatten aber nicht genügend Einsätze, um sich in den Top Ten zu etablieren. Ferdinand Sattler erkämpfte sich den Turniersieg und sicherte sich damit den fünften Platz in der Gesamtwertung.

