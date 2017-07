FOS/BOS-Absolventen feierten ihr Abitur

In der Jurahalle nahmen 319 Schüler ihr Fachabitur, 81 das Abitur entgegen - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Die Zeugnismappen für die exakt 400 Absolventen der Maximilian-Kolbe-Fach-und Berufsoberschule (Berufliche Oberschule) hatten gleich nach der Übergabe durch Oberstudiendirektor Markus Domeier eine wichtige Funktion: Man konnte sich in der saunaheißen Jurahalle etwas Luft zufächeln.

Alle haben sich in Schale geworfen für die Abifeier der FOS/BOS: links Schulleiter Markus Domeier und sein Stellvertreter Herbert Müller, hinten Landrat Willibald Gailler, Fördervereinsvorsitzender Norbert Hofbauer und OB Thomas Thumann mit den besten Absolventen des Jahrgangs. © Foto: Franz Xaver Meyer



Alle haben sich in Schale geworfen für die Abifeier der FOS/BOS: links Schulleiter Markus Domeier und sein Stellvertreter Herbert Müller, hinten Landrat Willibald Gailler, Fördervereinsvorsitzender Norbert Hofbauer und OB Thomas Thumann mit den besten Absolventen des Jahrgangs. Foto: Foto: Franz Xaver Meyer



319 Schüler bestanden das Fachabitur, 81 das Abitur. Besonders ausgezeichnet wurden 21 Schülerinnen und Schüler, die Top-Notendurchschnitte geschafft haben.

Die Schülersprecher Anna-Lena Brohasga und Aykut Sümer führten charmant und humorvoll durch das Programm. Religionspädagogin Christa Büker zeigte bei ihren Gedanken zum Abschied anstelle eines Gottesdienstes die Symbolkraft einer Rose auf und sprach ein Segensgebet.

Schülersprecherin Chiara Anelli lobte ihre Schule, die FOS/BOS, mit einer besonderen Aussage: "Ich weiß zwar nicht, wie man eine Steuererklärung ausfüllt, aber ich habe gelernt, Mensch zu sein."

Eine Ansprache des Schulleiters gab es nicht. Statt dessen gab es in lockerer Form eine Gesprächsrunde mit Prof. Dr. Christiane Hellbach, der Vizepräsidentin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Wieden (OTH AW), Landrat Willibald Gailler und Schulleiter Markus Domeier. Oberbürgermeister Thomas Thumann konnte wegen eines anderen Termins erst verspätet kommen.

Die Lehrkräfte Maria Müller und Hannes Fischer befragten die Runde zu den Erinnerungen an das eigene Abitur, die Rolle und den Stellenwert der FOS/BOS sowie Tipps und Strategien für den Lebensweg der Absolventen.

Tanz mit Lateinlehrer

"Ich durfte bei der Abifeier in der Pausenhalle mit meinem Lateinlehrer tanzen", gab die Professorin als Anekdote aus ihrer Abifeier-Zeit zum Besten. Bei diesem Tänzchen trug sie edlen Zwirn aus Neumarkt: Den Hosenanzug, den sie an ihren Abi-Feier anhatte, hat ihre Mutter in Neumarkt gekauft, erzählte Hellbach.

Beim Landrat gab es keine Feier nach dem Abschluss an der BOS in Regensburg, es ging sofort ab zur Bundeswehr, und beim Schulleiter waren es gerade mal neun Absolventen beim BOS-Schulversuch in Amberg. Als Strategie gab Prof. Hellbach mit auf den Weg, doch einfach Vorlesungen an der OTH in Amberg/Weiden zu besuchen..

Landrat Gailler und Schulleiter Domeier sehen in der FOS/BOS das Rüstzeug für weitere erfolgreiche Schritte im Leben. Mit fetzigen Tanzdarbietungen, einstudiert von Studienrätin Susanne Nerreter, und schwungvoller Musik der Schulband unter der Leitung von Studiendirektor Andreas Günter bekam die Feier eine erfrischende Note.

Bei der Bestenehrung wurden mit Preisen der Raiffeisenbank, der Sparkasse Neumarkt-Parsberg, der Stadt Neumarkt und des Fördervereins ausgezeichnet: Notenschnitt 1,5: Sebastian Geitner (Berg), Johannes Große (Feucht).

Notenschnitt 1,6: Felix Geitner (Breitenbrunn), Luisa Kühnel (Altdorf), Markus Schötz (Burgthann), Laura Gloßner (Velburg), Ralf Pröpster (Berngau), Johannes Fritz (Dietfurt).

Notenschnitt 1,7: Philipp Aurbach (Seubersdorf), Markus Hoßbach (Velburg), Notenschnitt 1,8: Vanessa Zwittmeier (Burgthann), Laura Kaunz (Velburg), Luisa Nißlbeck (Pilsach), Felix Lochner (Burgthann), Philipp Guttenberger (Velburg), Helena Polster (Kastl), Sven Thumann (Neumarkt); Notenschnitt 1,9: Anna Wurm (Deining).

Ein Riesenvorbild

Einen besonderen Applaus erhielt Markus Dippold aus Altdorf. Der Schüler sitzt wegen einer unheilbaren Krankheit im Rollstuhl und zeichnete sich durch außergewöhnliche Leistungen aus.

"Sie sind ein Riesenvorbild", sagte Schulleiter Domeier zu ihm.

Gewürdigt wurden ferner vom Förderverein Justine Voigt (Breitenbrunn), Pia Abraham (Schwarzenbruck) und Maximilian Sturm (Berg), da sie in der fachpraktischen Ausbildung in der 11. Klasse Spitzenergebnisse ablieferten. Im G 6 neben der Jurahalle prostete man sich auf den großen Tag im Leben zu.

FRANZ XAVER MEYER