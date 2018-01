FOS/BOS spendet für Slumkinder und Depressionshilfe

Neumarkter Schüler reichen Erlös aus Basar weiter - Lehrer versteigerten Parkplätze

NEUMARKT - Der Erlös des Weihnachtsbasars der Maximilian-Kolbe-Fach-und Berufsoberschule (Berufliche Oberschule) in Höhe von 1844 Euro geht je zur einer Hälfte an Slumkinder in Mexiko und die Deutsche Depressionshilfe.

Alexander Bögerl und Florian Geitner überreichten stellvertretend für die Schülermitverantwortung (SMV) die stolze Summe an Oberstudienrat und Mitorganisator Stephan Madre, der die Kontakte zu den Hilfsorganisationen herstellte.

Beim Weihnachtsbasar der FOS/BOS am letzten Schultag vor den Winterferien boten die Klassen Essen, Trinken und allerlei Geschicklichkeitsspiele an.

Auch die Lehrer setzten sich ein, versteigerten zum Beispiel ihren Parkplatz und mussten dafür einen längeren Weg zum Schulgebäude in Kauf nehmen.

fxm