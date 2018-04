Am Wochenende haben auf der ASV-Tennisanlage in der Mooswiese die Neumarkt Open stattgefunden.

Die türkisch-islamische Ditib-Gemeinde Neumarkt feierte in der Jurahalle wieder das Internationale Kinderfest.

Sechzehn frustrierte Jugendliche demonstrierten am Samstagnachmittag in Neumarkt. Sie zogen von der Bahnhofstraße in Begleitung der Polizei zum Rathaus, wo es eine Kundgebung gab. Unter anderem beklagten die Jugendlichen den schlechten ÖPNV sowie die Kriminalisierung von Drogenkonsumenten.