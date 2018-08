Frachtschiffe haben häufig zu wenig Wasser unterm Kiel

BERCHING - Daran ändern auch die Regenfälle vom Freitag wenig: Nicht nur die Landwirtschaft ist von der anhaltenden Trockenheit betroffen, auch für die Binnenschifffahrt im Freistaat ziehen die Niedrigstände auf den Wasserstraßen gravierende Folgen nach sich.

Die wochenlange Trockenheit hat den Pegel der Donau so stark sinken lassen, dass Frachtschiffe an einigen Stellen vollbeladen nicht mehr weiterkommen würden. Die Reeder denken jetzt über alternative Transportwege nach (im Bild der Hafen Regensburg). © Foto: Bayernhafen



"Während die Ausflugsschiffe auf den bayerischen Seen für Urlauber und Feriengäste weiterhin ungetrübtes Freizeitvergnügen anbieten können, sieht die Lage auf den Flüssen ganz anders aus: Dort ist nicht nur der Ausflugs- und Kreuzfahrtverkehr stark eingeschränkt, auch kommen viele Frachtschiffe inzwischen nur noch mit reduzierter Ladung durch", macht Sabine Lehmann, Geschäftsführerin des Landesverbandes Bayerischer Spediteure, auf die aktuell schwierige wirtschaftliche Lage zahlreicher Betriebe aufmerksam. "Dies ist umso kritischer, als damit der Rhythmus von gut eingespielten Lieferketten gestört oder ganz unterbrochen wird. Das hat Folgen für zahlreiche weitere Unternehmen, die auf eine funktionierende Logistik angewiesen sind."

In der Praxis bieten sich zwar immer auch Optionen für andere Verkehrswege an, doch seien sowohl bei der Bahn wie bei Lkw die verfügbaren Kapazitäten begrenzt. Damit lässt sich nach Angaben des LBS nur ein Teil der Schiffsfracht befördern, zumal deren spezielle Qualität (ein hoher Anteil an Schüttgut und Flüssigkeiten) auch spezieller Fahrzeuge für den Transport bedarf.

Raum für 90 Lastwagen

"Um eine Größenordnung zu verdeutlichen: Die Fracht eines Binnenschiffs entspricht in etwa der Zuladung von 90 Lkw." Im Interesse ihrer Kunden arbeiten die Reedereien mit Hochdruck an alternativen Fahr- und Transportplänen, um die durchgängige Versorgung sicherzustellen. Wegen der lang anhaltenden Trockenheit und des dadurch bedingten mangelhaften Nachflusses von Wasser aus den Quellgebieten arbeiten viele Betriebe allerdings unter Vorbehalt.

Sorgen bereiten vor allem "Flaschenhälse" wie auf der Donau. Kürzlich meldete das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Regensburg für den kritischen Donau-Abschnitt zwischen Straubing und Deggendorf am maßgebenden Richtpegel in Pfelling den historischen Tiefstand von 2,28 Meter.

Das sind zwei Zentimeter weniger als der bisherige Minusrekord vom 25. September 1947. Dieser Pegelstand entspricht einer Fahrrinnentiefe von 1,38 Meter, Mindestmaß für beladene Frachtschiffe ist 1,50 Meter. "Die Schifffahrt muss nun anhand der vorhandenen Wasserstände ausrechnen und planen, wieviel Fracht aufgenommen werden kann, ohne sich festzufahren", erklärt Lehmann. "Das bedeutet in vielen Fällen, dass gebuchte Fracht zurückbleiben muss." Auf staugeregelten Flüssen wie dem Main sowie auf Kanälen sind die Auswirkungen zurzeit noch geringer: Das "Wasserabflussverhalten" unterscheidet sich von den frei fließenden Flüssen und sorgt bisher für ausreichend Wasser unter dem Kiel.

Aus Sicht des LBS braucht es dringender denn je ein konsequentes Handeln der politisch Verantwortlichen, um die hinlänglich bekannten Engstellen so schnell wie möglich zu beseitigen. Dazu zählen insbesondere die Beseitigung des 70 Kilometer langen Engpasses an der Donau zwischen Straubing und Vilshofen, aber auch die geplanten Abladeoptimierungen der Fahrrinnen am Main.