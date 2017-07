Fränkische Harley-Fahrerin stürzt bei Parsberg schwer

PARSBERG - Am Sonntag ist die Fahrerin einer Harley Davidson bei Parsberg verunglückt.

Harley Davidson Foto: Harley-Davidson



Am Sonntag gegen 12.40 Uhr fuhr die 52-jährige Frau aus der Nähe von Nürnberg mit ihrer Harley Davidson auf der Steinmühler Straße vom Gewerbegebiet Parsberg kommend in Richtung der Staatsstraße 2220.

Kurz vor der Steinmühle kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Die schwere Maschine rutschte noch 20 Meter dahin und kam samt Fahrerin in einem Gebüsch zum Liegen.



Die Motorradfahrerin zog sich bei dem Unfall erhebliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog sie in eine Regensburger Klinik. An der Harley entstand nur geringer Schaden.



Die Feuerwehren aus Parsberg und Darshofen regelten an der Unfallstelle den Verkehr und halfen bei der Bergung des Motorrades.

