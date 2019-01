Frau Holle ärgerte Autofahrer im Landkreis Neumarkt

NEUMARKT - So schön kann Winter sein – und auch so gefährlich: General Winter und Väterchen Frost waren am Wochenende kurz auf dem Vormarsch. Die einen freut‘s, die anderen fluchen und die dritten fahren mit dem Auto in den Graben. Es empfahl sich der Griff zur Schneeschaufel.

Den Test des Stärkeren hat dieser Ampelmast an der Lammsbräu-Kreuzung verloren. Seit dem Unfall am Samstag galten dort wieder die Verkehrszeichen. © Foto: Wolfgang Fellner



Das einsetzende Winterwetter mit starkem Schneefall in den frühen Morgenstunden des Samstags war Ursache für mehrere Verkehrsunfälle im Gebiet der Polizeiinspektion Neumarkt.

Bereits gegen 5.45 Uhr hatte ein 21- Jähriger auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war an der Lammsbräukreuzung gegen einen Ampelmast gekracht. Der machte prompt die Grätsche und knickte stark beschädigt ein. Die Folge: Ein Komplettausfall der Ampelschaltung. Der Autofahrer blieb unverletzt, jedoch entstand Totalschaden an seinem Fahrzeug. Die Reparatur der Ampelanlage werde dauern, sodass mit Verkehrsbehinderungen auf der Kreuzung zu rechnen ist, warnte die Polizei am frühen Morgen und bat, dort besonders umsichtig zu agieren.

Befürchtung traf ein

Sie hatte mit ihrer Mahnung recht behalten, denn seit dem Ampelausfall hat es dort schon zwei weitere Male gekracht: Zum einen hatte ein 65-jähriger Fiesta-Fahrer die Vorfahrt eines 30-jährigen Ford-Fahrers missachtet, woraufhin sich beide Autos in der Kreuzung trafen. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 4000 Euro.

Zum anderen übersah eine 68-jährige VW-Fahrerin, die auf der Altdorfer Straße stadteinwärts fuhr, einen 35-jährigen Ford-Fahrer. Dieser war auf der Dammstraße stadtauswärts unterwegs. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

Die schneeglatte Fahrbahn machte auch Autofahrern in Pyrbaum und Deining zu schaffen. In Pyrbaum war ein 31-Jähriger ins Schleudern geraten. Er prallte gegen einen Begrenzungsmast und rutschte in den Graben. Auch hier entstand nicht unerheblicher Schaden am Auto. Der Fahrer blieb unverletzt.

Bei Deining konnte ein 22-Jähriger beim Abbiegen nicht mehr rechtzeitig abbremsen: Er rutschte gegen eine angrenzende Hausmauer. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die Räumdienste in Stadt und Landkreis waren seit dem frühen Samstagmorgen im Einsatz. Neben den viel befahrenen Hauptstraßen wurden auch Fußgängerüberwege und Gehsteige von den Handtrupps geräumt. Der Schneefall ging aber bereits am Vormittag in Regen über. Nicht anders am Sonntag, auch da regnete es. Die Gefahr: Sollten die Temperaturen anziehen, könnte es arg glatt werden. Doch der Wettergott war bisher eher milde gestimmt.

Intermezzo für Skifahrer

Dafür konnten sich Ski- und Rodelfreunde in Voggenthal kurzzeitig freuen: Wartete man am Freitag noch auf mehr Schnee, vermeldeten die Liftbetreiber am Samstagnachmittag samt Beweisbildern via Facebook: "Tiefschneeabfahrt bis ins Tal möglich".

Doch auch hier schneite es tags darauf dank der Computer-Animation nur noch auf der Homepage: "Witterungsbedingt heute kein Liftbetrieb möglich", war dort zu lesen.

