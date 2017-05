Frau im Dirndl begrapscht

Polizei sucht vier Männer Anfang - Mitte 20 und in Lederhosen - vor 8 Minuten

REGENSBURG - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben vier junge Männer eine junge Frau am Neupfarrplatz in Regensburg belästigt.

Als sich die Frau wehrte und um Hilfe rief, wurden Passanten auf die Situation aufmerksam, woraufhin die Täter flüchteten. Die Polizei sucht nun die Helfer und mögliche weitere Zeugen. Gegen 2.15 Uhr hatten die bislang unbekannten Täter die junge Frau, die ein Dirndl trug, unsittlich berührt, auch im Intimbereich.

Als sich die junge Frau heftig wehrte und um Hilfe rief, wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und eilten zu der Frau. Als die Täter dies bemerkten, ergriffen diese die Flucht.

Symbolbild Dirndl © afp/CHRISTOF STACHE



Symbolbild Dirndl Foto: afp/CHRISTOF STACHE



Die Geschädigte kann die vier Täter nur vage beschreiben. Zwei der Angreifer trugen Lederhosen. Einer davon (groß und schlank, etwa 25 Jahre alt) trug ein weißes T-Shirt, ein zweiter (circa 1,60 Meter groß, kräftig gebaut und etwa 20 20 Jahre) ein rot-weiß kariertes Hemd. Zu den beiden anderen Täter liegt bislang keine Beschreibung vor.

Die Kripo Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet insbesondere die Helfer, die der jungen Frau vorbildlich zu Hilfe eilten, sich dringend bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus bittet die Polizei alle Nachtschwärmer und Anwohner, die etwas mitbekommen haben, sich zu melden: * (09 41) 5 06-28 88.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

nn