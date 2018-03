Frau übersieht Gegenverkehr

Neumarkt: Unfall auf der Amberger Straße - vor 36 Minuten

NEUMARKT - Beim Linksabbiegen übersah eine junge Autofahrerin den Gegenverkehr und stieß gegen einen Pkw, der geradeaus fuhr. Dessen Fahrer wurde leicht verletzt.

Symbolbild © News5



Symbolbild Foto: News5



Am Mittwochnachmittag krachte es auf der Amberger Straße: Eine junge Frau war mit ihrem Auto stadtauswärts unterwegs und wollte an der Ampel nach links in die Gerhart-Hauptmann.Straße abbiegen. Dabei übersah sie ein Auto, das in der Gegenrichtung geradeaus unterwegs war.

Die beiden Pkw stießen zusammen, dabei verletzte sich der Fahrer des geradeaus fahrenden Autos leicht.. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

nn