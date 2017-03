Frauen beten für Philippinen

Weltgebetstag stellte ostasiatischen Inselstaat in den Mittelpunkt - vor 4 Minuten

FREYSTADT - Frauengruppen aus dem gesamten Landkreis Neumarkt haben sich in ihren Pfarreien getroffen, um gemeinsam des "Weltgebetstag der Frauen" zu begehen. Diesmal standen die Philippinen im Mittelpunkt.

In der evangelischen Georgskirche in Sulzkirchen haben Frauen sich mit der Situation auf den Philipppinen beschäftigt. © Foto. Anne Schöll



In der evangelischen Georgskirche in Sulzkirchen haben Frauen sich mit der Situation auf den Philipppinen beschäftigt. Foto: Foto. Anne Schöll



Dazu hatten die ökumenische Frauengruppen der Pfarreien Freystadt-Thannhausen-Sondersfeld, der Pfarrei Burggriesbach-Forchheim und der evangelischen Kirchengemeinde Sulzkirchen-Oberndorf in die Sulzkirchener Sankt Georgskirche eingeladen. Unter ihnen waren vier gebürtige Philippinas, die in Thannhausen, Forchheim, Oberndorf und Burggriesbach zuhause sind. Bei Gebeten, Tänzen und Gesängen, die Rita Lange am Keyboard begleitet hat, setzten sie sich mit globaler Gerechtigkeit und dem Thema "Was ist denn fair?" auseinander.

Eine Frage, die Frauen beschäftigt, wenn sie sich im Alltag ungerecht behandelt fühlen und einhergehend mit dem Aspekt des ungleich verteilten Wohlstandes auf der Erde. Auf den Philippinen ist diese Frage der Gerechtigkeit häufig eine Überlebensfrage.

Dabei erfuhren die Teilnehmerinnen, dass auf den Philippinen der Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel der Bewohner ist und eine lange Tradition hat. Auf den Reisterrassen von Banaue im Norden, die von der Unesco zum Weltkulturerbe ernannt worden sind, wird dieses Getreide seit über 2000 Jahren angebaut.

Auf den Philippinen ist ein Tag ohne Reis unvorstellbar. Reis prägt das gesellschaftliche Leben und den sozialen Umgang zwischen den Menschen, verbindet sie. Sie leben davon und arbeiten dafür gemeinsam. Jedoch: Es reicht nicht. Die Schattenseite ist wirtschaftliche Not, die vor allem Frauen trifft. Oft müssen junge Frauen ihre Familien verlassen, in die großen Städte oder ins Ausland gehen, um dort Arbeit zu suchen.

Als Haushaltshilfe werden die jungen Frauen häufig ausgebeutet. Sie werden von ihren Arbeitgebern gezwungen, oft fast rund um die Uhr zur Verfügung zu stehen, bekommen ihren geringen Lohn nur unregelmäßig, werden oft geschlagen, misshandelt und missbraucht, ohne sich wehren zu können.

Andere Frauen auf den Philippinen versuchen, als Tagelöhnerinnen mit der harten, schlecht bezahlten Arbeit in Zuckerrohrplantagen ihre Familie über Wasser zu halten.

Wieder andere haben durch den Taifun vor einigen Jahren alles verloren und sind auf der Suche nach einer neuen Existenz. Sie alle möchten, dass ihre Rechte gestärkt werden.

ANNE SCHÖLL