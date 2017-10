Frauenbund fördert Wallfahrtskirche Trautmannshofen

800 Euro aus einer Kuchenaktion fließen in die Sanierung des Glockenstuhls von Mariä Namen - vor 49 Minuten

LAUTERHOFEN/TRAUTMANNSHOFEN - Neuwahlen standen an bei der Jahresversammlung des Katholischen Frauenbundes Trautmannshofen im Gasthaus Schraml.

Bei der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Trautmannshofen übergaben Claudia Bleisteiner (2.v.re,) und Maria Strobls (2.v.li.) 800 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins der Wallfahrtskirche, Johann Burger. © Foto: Jutta Riedel



Bei der Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Trautmannshofen übergaben Claudia Bleisteiner (2.v.re,) und Maria Strobls (2.v.li.) 800 Euro an den Vorsitzenden des Fördervereins der Wallfahrtskirche, Johann Burger. Foto: Foto: Jutta Riedel



Die neue Führungsriege mit Claudia Bleisteiner, Monika Hollweck, Maria Strobl, Karola Wolf und Schriftführerin Karoline Wolfsteiner wurde in ihren Ämtern bestätigt.

Zahlreiche Termine hatte der Frauenbund im vergangenen Jahr angeboten. "Sehr gut angekommen" ist unter anderem die Faschingsfeier des Frauenbundes.

Derzeit zählt der Frauenbund Trautmannshofen, der vor 38 Jahren ins Leben gerufen wurde, 47 Mitglieder. Über weitere Neumitglieder würden sich die Frauen sehr freuen.

Einsetzen wollen sich die Frauen für die Petition "Sonntag, ein Geschenk des Himmels", eine Aktion gegen den ganzjährig verkaufsoffenen Sonntag bei Kaufhof.

Eine besondere Aktion war auch in diesem Jahr die Kuchenaktion in der "brechend vollen" Festhalle Schraml, bei der ein Gesamterlös von 875 Euro inklusive Spenden eingenommen wurde. "So viel wie noch nie", verriet Bleisteiner. 800 Euro aus dem Erlös spendete der Frauenbund an den Förderverein der Wallfahrtskirche Mariä Namen, die Johann Burger, Vorsitzender des Fördervereins, entgegennahm. Ein "riesiger Betrag", freute sich Burger und lobte die Aktionen, mit denen der Frauenbund immer wieder den Förderverein unterstützt. Der Erlös kommt der Sanierung des Glockenstuhls der Wallfahrtskirche zugute. In der Vorschau verwies Bleisteiner auf den Bezirkstag im Jugendheim in Kastl am Donnerstag, 19. Oktober, mit dem Thema "Souverän auftreten und wirken". Hierzu sind alle interessierten Frauen eingeladen. Am Sonntag, 22. Oktober, folgt in Trautmannshofen der Verkauf von Artikeln aus dem Eine-Welt-Laden zum Weltmissionstag. Für Montag, 6. November, ist ein Vortrag "Mit Sprache Klarheit und Selbstbewusstsein fördern" mit Seiglinde Herrler geplant.

jr