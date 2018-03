Frauenbund Neumarkt hatte Spendierhosen an

NEUMARKT - Die Kasse des Katholischen Frauenbundes in Neumarkt war so gut gefüllt, dass 2000 Euro in soziale Projekte fließen konnten.

Der Frauenbund spendiert 2000 Euro in soziale Projekte. © Franz Xaver Meyer



Der Überschuss war durch den Verkauf beim Weihnachtsbasar und dem Christkindlmarkt zustande gekommen. Domkapitular Norbert Winner zeigte sich erfreut über die Spende. Jeweils 400 Euro erhalten der Neumarkter Missionskreis, das Kinderhospiz in Bad Grönenbach im Allgäu, die Tansania-Hilfe der ehemaligen Hebamme Elisabeth Ostalecki, die Nepalhilfe Beilngries sowie die Comboni-Missionare.