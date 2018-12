Frei machen vom Zeitgeist

NEUMARKT - "Zeit ist für mich ein Hundertstel Vorsprung der Ersten", meinte die Ski-Abfahrtsläuferin, als sie "nur Zweite" wurde. "Zeit ist Geld", betonte der Börsenmakler. "Zeit heißt für mich: Abwarten bis zur Geburt", meinte eine werdende junge Mutter.

Monsignore Richard Distler macht sich Gedanken über die Zeit. Foto: Linke



Was ist eigentlich Zeit? Sie kann eine uns geschenkte und erfüllte Zeit sein oder auch eine leere. Leer kann sie sein, wenn wir nach Zeit schnappen, hetzen und rennen. Erfüllt und gefüllt kann sie sein, wenn es unter uns zu schönen und intensiven Begegnungen kommt. Oder "wenn die Zeit erfüllt ist" und ein Kind das Licht der Welt erblickt. Man kann also die Zeit verdichten, man kann sie aber auch vertreiben oder gar totschlagen.

"Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und den Gesetzen der Zeit, der Zeit zwischen Leben und Tod, unterstellt", so der heilige Paulus im Galaterbrief. Ist nun Gott Herr der Zeit oder hat er sich den Gesetzen der Zeit unterworfen? Ja, er tat es. Und zwar freiwillig zur Weihnacht, obwohl er Herr der Zeit, auch unserer Zeit ist.

Aber was trieb ihn dazu? Warum entschied er sich zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, die Zeit als erfüllt anzusehen? Was veranlasste ihn, mit Jesus eine Zeitenwende einzuläuten? Die Antwort bleibt sein Geheimnis, wir wissen es nicht. Aber es ist passiert. Höchste Zeit wurde es aus der Sicht Gottes, endlich eine andere Zeit herbeizuführen, die Gotteszeit. Seitdem zählen wir die Zeit und die Jahre vor oder nach Christi Geburt.

Aber wurde die Zeit seit dieser Zeit anders? Vielleicht schöner, besser, friedlicher, menschlicher, göttlicher, erfüllter? Es liegt gewiss an jeder Zeit-epoche, was sie aus ihrer Zeit macht.

Es liegt auch an jedem von uns, was wir aus unserer Lebenszeit oder aus der Zeit des neuen Jahres machen. Freilich, nicht alles ist machbar. Manche Zeit oder Zeiten werden über uns verfügt. Wir können uns dagegen kaum wehren. Aber auch da liegt es an uns, wie wir damit umgehen, ob gottergeben oder verbittert.

Aber was ist dann die Zeit selber? "Soll ich das jemanden erklären", so der heilige Augustinus, "dann kann ich es nicht." Wir ziehen nahezu göttlich durch die Zeit hindurch, wenn wir uns innerlich frei machen vom Zeitgeist. Wenn wir unsere Zeit genießen und "zwischen den Zeiten" um Neujahr zur Ruhe kommen. Weil also für Gott die Zeit schon erfüllt ist, kann auch für uns jeder Augenblick zum Zeitgewinn werden.

Unsere künftige Zeit aber ist wie ein bracher Acker, der vor uns liegt und den es zu bebauen gilt. Sie ist wie ein Stück weißes Papier, auf dem ich meinen Lebenslauf schwarz oder bunt weiterschreiben darf.

Liebe Leserinnen und Leser: Von Herzen wünsche ich ihnen, dass Sie sich beim Weiterschreiben und Bebauen nicht vom Zeitgeist, sondern von der Hand Gottes führen lassen, bis unser Leben einmündet in seine und unsere Ewigkeit.

Monsignore Richard Distler