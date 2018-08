Freimarken für Seniorennachmittag bereits großteils verteilt

NEUMARKT - Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat für viel Wirbel im Vorfeld des städtischen Senioren-Nachmittages gesorgt: Es wurden keine Einladungen verschickt, die zugleich der Schlüssel für die begehrten Freimarken sind.

((Platzhalter))Die Stadt hatte wegen der DSGVO angeboten, dass alle Neumarkter ab 75 Jahren schon vorher in der Verwaltung ihre Marken abholen können.

Und das haben sie getan: Rund 4600 Senioren sind heuer geladen, 2248 hatten am Dienstagvormittag schon ihre Marken im Rathaus III gezogen. Teilweise stauten sich am Montag 30 Bürger vor dem Schalter, am Dienstag öffnete ein zweiter.

Gewöhnlich kommen 80 Prozent der Geladenen - viele bleiben also nicht mehr übrig, sodass mit keinem großen Andrang an der Registrierung zu rechnen ist.

wof