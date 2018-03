Freisprechungsfeier für 111 Azubi in Neumarkt

Leistungen der Lehrlinge im Reitstadel gewürdigt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Handel und natürlich Familienangehörige würdigten mit ihrer Anwesenheit im Reitstadel die Leistungen und den Ausbildungserfolg der 111 freizusprechenden Auszubildenden.

Sie wurden feierlich in die Arbeitswelt entlassen: 111 Auszubildende von Handwerksbetrieben aus Stadt und Landkreis erhielten bei der Freisprechungsfeier im Neumarkter Reitstadel ihre Zeugnisse. In Zeiten des Fachkräftemangels hätten sie eine gute Entscheidung getroffen, sagten die Vertreter der Politik. © Foto. Siegfried Mandel



"Gemeinsam mit Ihnen teilen wir heute diese Freude am Erfolg", sagte Kreishandwerksmeister Gerhard Ulm in seiner Begrüßungsrede. Staatssekretär Albert Füracker sprach unter anderem den teilweise fehlenden Nachwuchs im Handwerk an und forderte nicht nur die unentschlossenen jungen Leute auf, sich entsprechend zu informieren und einen Beruf zu erlernen. Landrat Willibald Gailler lobte den Wohlstand des Landkreises und gab als Grund das Handwerk an, das in der Region fest verwurzelt ist. Die jungen Leute forderte er auf, auf der geschaffenen Grundlage aufzubauen, denn: "Sie werden in Stadt und Landkreis gebraucht."

Oberbürgermeister Thomas Thumann appellierte an die jungen Leute, weiter zu machen und die erworbenen Fähigkeiten einzusetzen, um den Bedarf der fehlenden Fachkräfte nicht größer werden zu lassen. Berufsschulleiter Albert Hierl sieht in den jungen Leuten einen wichtigen Baustein für den weiteren Lebensweg und wünschte sich, dass sie nun verstärkt Verantwortung übernehmen, denn "Fleiß zahlt sich aus."

Rührige Betriebe

Gerhard Ulm sprach noch einmal vom Landkreis Neumarkt, der mit 3,3 Milliarden Euro Jahresumsatz als umsatzstärkster Landkreis in der Oberpfalz und Niederbayern gilt. "Dabei werden über ein Drittel, nämlich 36 Prozent aller getätigten Umsätze des gesamten Landkreises von Handwerksunternehmen erwirtschaftet. In Bayern sind es zehn Prozent." Weiter hob er die Leistung der Handwerksunternehmen im Landkreis Neumarkt hervor, die mit knapp 2,6 Millionen Euro Jahresumsatz zum Erfolg der Region beitragen.

"Mit 1199 Lehrlingen wird fast jeder zweite Auszubildende im Landkreis Neumarkt im Handwerk ausgebildet."

Mit der Zeugnisübergabe endet die Ausbildung und 111 Azubis wurden in die Arbeitswelt entlassen, zwölf Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker, 33 Elektroniker, 30 Feinwerkmechaniker, 26 Metallbauer, fünf Maurer, drei Beton- und Stahlbetonbauer, ein Spengler und ein Bauten- und Objektbeschichter.

Für ihre hervorragende Leistung bei den abgelegten Prüfungen wurden besonders geehrt und ausgezeichnet: Michael Iberl (Anlagenmechaniker, Firma Petry), Fabian Endres (Beton- und Stahlbetonbauer, Klebl), Thomas Plank (Feinwerkmechaniker, Schabmüller), Lorenz Mack (Metallbauer, Bach) und Josef Knipfer (Elektroniker, Nibler).

Knipfer erhielt zudem einen Bildungsgutschein über 300 Euro der Handwerkskammer Niederbayern/Oberpfalz. Nach altem Handwerksrecht sprach Ulm die Auszubildenden feierlich frei.

