Fremdenverkehrsverein Berching ist gerettet

BERCHING - Nachdem vor zwei Jahren mehrmals vergebens versucht worden ist, für den Fremdenverkehrsverein (FVV) Berching einen Vorstand zu finden, stand man vor der Frage, ob man den Berchinger Traditionsverein auflösen soll.

Die damalige 1. Vorsitzende, Theresia Christl, kandierte nicht mehr und hatte sich wochenlang – wie mehrmals berichtet — vergebens bemüht, einen Nachfolger zu finden. Auch das Ansinnen, den Fremdenverkehrsverein mit der Berchinger Tourismusgemeinschaft zu fusionieren, sei laut Christl ergebnislos verlaufen.

Es boten sich zwei Möglichkeiten an: Entweder man lässt den Fremdenverkehrsverein ruhen oder man löst ihn auf. Man entschied sich vor zwei Jahren, den FVV ruhen zu lassen. Ansonsten wäre das Vermögen des Vereins der Stadt zugefallen, die es für soziale Zwecke hätte verwenden können. Oder man hätte es der Pfarrei zur Sanierung der Pfarrkirche gespendet. Schließlich blieb man bei der Variante zwei, also den Verein ruhen zu lassen, was bedingte, dass ein "Notvorstand" gewählt werden musste mit einer oder einem Vorsitzenden, mit Kassier und Schriftführer. Das glückte, weil sich Brigitte Pospischil bereiterklärt hatte, das Amt vorübergehend zu übernehmen. Ihr zur Seite standen Gabi Spengler aus Kassenwartin. Soviel zur Vorgeschichte.

Symbolfoto Ortsschild Berching



Jetzt fand im Brauereigasthof Winkler eine Versammlung statt, zu der von den 74 Mitgliedern des FVV 13 Personen kamen. Erste Frage der Interimsvorsitzenden Pospischil: "Wollen wir den Verein wiederbeleben?" Alle Anwesenden sprachen sich dafür aus. Dann folgte der Kassenbericht für die Jahre 2015 und 2016 mit dem Resultat, dass es 2016 "Minuseinnahmen" von 61 Euro gab, nachdem keine Vereinsbeiträge eingezogen worden waren. Aber auch: Der FVV verfügt über ein Guthaben von 2 249 Euro.

Dann die spannende Frage des mittlerweile zum Wahlausschussvorsitzenden berufenen Johann Neumeyer: "Wird jemand zum ersten Vorsitzenden vorgeschlagen und erklärt sich dieser auch bereit zu kandidieren und die Wahl anzunehmen?" Genannt wurde Brigitte Pospischil, die mit 11:2 Stimmen gewählt würde.

Auch die anderen Vorstandsmitglieder wurden schnell gefunden und nahezu einstimmig gewählt. Kassenwartin ist künftig wieder Gabi Spengler, Schriftführerin wurde Claudia Herold. Zu Beisitzern wurden gewählt: Andrea Plank-Winkler, Martin Deflorin und Erika Beyer, Kassenprüfer sind Johann Neumeyer und Karl Schneider. Es wurde unter anderem angeregt, dass 2019 das 120-jährige Gründungsfest gefeiert werden soll und dass dafür jetzt schon die Weichen gestellt werden müssten.

Nicht aufgetaucht ist die Frage, ob der FVV nicht doch mit der Tourismusgemeinschaft fusionieren solle, "denn", so die ehemalige erste Vorsitzende Resi Christl, "beide Vereine verfolgen die gleichen Ziele."

