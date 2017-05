Freundin aufs Bett geworfen und gewürgt

35-Jähriger räumte die Vorwürfe erst auf Drängen des Richters ein — Drei Monate Haft ohne Bewährung - vor 55 Minuten

NEUMARKT - Er 35, sie sieben Jahre älter, sind wie Hund und Katz. Aber sie können nicht voneinander lassen. Nun landete ein Drama aus ihrer übervollen Beziehungskiste vor dem Amtsgericht Neumarkt.

Ein Fall von Gewalt in der Partnerschaft landete jetzt wieder vor dem Neumarkter Amtsgericht. © dpa



Ein Fall von Gewalt in der Partnerschaft landete jetzt wieder vor dem Neumarkter Amtsgericht. Foto: dpa



Staatsanwaltschaftsvertreter Thomas Leykam warf dem arbeitslosen Kfz-Mechatroniker vor, er habe nach einer fast zweitägigen verbalen Streiterei seine Freundin in der gemeinsamen Wohnung gepackt, aufs Bett geworfen und ein "bisserl gewürgt". Mit Schlägen mit der Hand gelang es ihr, ihn abzuwehren. Der Vorwurf lautete deshalb versuchte Körperverletzung.

Der Angeklagte zierte sich zunächst und wollte nichts davon wissen, die Frau am Hals gepackt und mit den Händen traktiert zu haben. Er habe sich lediglich auf sie gesetzt und sie am Kinn gefasst, um ihr klar zu machen: "So geht es nicht."

Was seiner Ansicht nach "so nicht ging", waren Eigenmächtigkeiten der Lebensgefährtin in der Wohnungseinrichtung. Sie habe, ohne ihn zu fragen und ohne sein Wissen, Möbel und Bodenbeläge be- und ihn dann vor vollendete Tatsachen gestellt.

Als er sie deshalb beschimpfte, habe sie ihr Kind an der Hand genommen und sei verschwunden. Die Nacht verbrachte sie bei einem Bekannten, auf den ihr Freund alles andere als gut zu sprechen ist. Erst am Tag der Rückkehr sei es dann zu der Auseinandersetzung gekommen, die den Einsatz der Polizei erforderlich gemacht hatte.

Die Crux des Angeklagten sei seine Unbeherrschtheit, erklärte seine Bewährungshelferin. Er raste schnell aus, sei in Windeseile auf 180 und nicht bereit, die Schuld für die Aussetzer auch bei sich zu suchen.

Das stellte er auch in der Verhandlung unter Beweis. Mehrmals erzählte er, dass sein Vater ihn immer wieder geschlagen habe und dass er nichts anderes als Gewalttätigkeit zur Konfliktlösung kenne. Nun, wenn man das weiß, kann man versuchen, das zu ändern.

Die sichtlich von ihrem Klienten genervte Bewährungshelferin sah zarte Ansätze dazu. Allerdings seien schon mehrere Versuche, die beiden als Paar zu einem pfleglicheren Umgang miteinander zu bekehren, gescheitert. Das sei nicht allein Schuld des Angeklagten. "Die Frau bringt schon auch eine gewisse Dynamik mit", umschrieb es die Bewährungshelferin freundlich.

Schließlich konnte Richter Würth doch noch ein Geständnis aus dem Angeklagten herauskitzeln. Thomas Leykam nahm dieses späte Eingeständnis wohlwollend zur Kenntnis. Doch auf der anderen Seite steht eine achtmonatige Freiheitsstrafe, deren Bewährung noch offen ist. Dabei handelte es sich um eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Dass nicht mehr draus wurde, lag an der Ladehemmung der Waffe, mit der der Mann rumgefuchtelt hatte. Leykam plädierte auf eine Haftstrafe von sechs Monaten, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Ein wenig ließ sich Richter Würth von der Zusage des 35-Jährigen beeindrucken, dass er seine Aggressionen mit einer Therapie in den Griff bekommen wolle. Würth halbierte die Haftstrafe auf drei Monate. Wohl wissend, dass die ausstehenden acht Monate zu einer Gesamtstrafe zusammengefasst werden können. Der Mann wird also im günstigsten Fall etwa sieben bis acht Monate abzusitzen haben.

CHRISTIAN BIERSACK