Freystadt: Am Badgraben schon viele Parzellen weg

DSL-Versorgung wird weiter ausgebaut — Hotspot am Marktplatz — Spielplatzkonzept kommt - vor 30 Minuten

FREYSTADT - In der jüngsten Ausschusssitzung informierte Bürgermeister Alexander Dorr über die aktuellen Maßnahmen im Großgemeindegebiet Freystadt.

Derzeit werden im Baugebiet „Am Badgraben“ über 30 Ahorn-, Buchen- und andere Laubbäume gepflanzt: entlang der Neumarkter Straße und in den Pflanzinseln der Straßen Am Badgraben und Im Gwend. © Foto: Anne Schöll



Derzeit werden im Baugebiet „Am Badgraben“ über 30 Ahorn-, Buchen- und andere Laubbäume gepflanzt: entlang der Neumarkter Straße und in den Pflanzinseln der Straßen Am Badgraben und Im Gwend. Foto: Foto: Anne Schöll



Seit April läuft der zweite Abschnitt zur flächendeckenden Versorgung der Bürger mit der DSL-Technik. Beginn war in Sondersfeld über Kittenhausen, Möning (Pfarr- und Frankenstraße), Forchheim und aktuell in Freystadt. Bis September werden die Arbeiten abgeschlossen, die aufgerüstete Technik nutzbar sein.

Der Ausbau des dritten und letzten DSL-Abschnitts, so Dorr, sei in der letzten Sitzung beschlossen worden und muss nun innerhalb von 18 Monaten erledigt werden. Der Marktplatz wird mit Hotspots ausgestattet und im Rathaus ist ein Bürgerbüro im Erdgeschoss in Planung. Außerdem sollen die beiden Rathaus-Eingangstüren mit automatischen Türöffnern behindertengerecht ausgestattet werden.

Die Sanierung und Erweiterung der Martinischule komme voran. Im kommenden Monat will Dorr die Planungen mit der Regierung zwecks Zuschüssen abstimmen. Die Erweiterung der Kindertagesstätte Freystadt um eine Krippengruppe sei beschlossene Sache. Nun gelte es, Probleme mit der staatlichen Förderung zu lösen.

Immer wieder werde die Forderung nach einer besseren Ausstattung von Kinderspielplätzen in der Großgemeinde laut, so Dorr. Derzeit erarbeite eine Rathausmitarbeiterin ein Spielplatzkonzept.

Im Freystädter Friedhof würden zwischen den Gräberzeilen neue Drainagen eingebracht und ein Urnenhain geschaffen. Kleinere Sanierungsmaßnahmen würden in den Friedhöfen Thundorf, Sondersfeld und am Leichenhaus in Großberghausen durchgeführt. Nach dem Ankauf eines neuen Baggers für den Bauhof stehe nun eine Ersatzbeschaffung für den Lkw an. Derzeit sei man dabei, Angebote einzuholen.

Zum Baugebiet "Am Badgraben" sagte Dorr: "Ich werde oft angesprochen, warum nicht gebaut wird." Einige Bauplätze seien verkauft. "Für die restlichen Grundstücke sind wir dabei, Termine mit dem Notar vorzubereiten."

Ortsumgehung von Rohr

Die Neugestaltung der Allee ist seit Jahren ein Thema. Nun sei ein entsprechender Entwurf fertig, der demnächst öffentlich vorgestellt werden soll.

Mit der Ortsumgehung Rohr soll es nun vorangehen. Zeitnah will Dorr eine Eigentümerversammlung einberufen und die betroffenen Grundstücksbesitzer informieren. Auch werde das Straßenbauamt in einer der nächsten Sitzungen die endgültigen Pläne vorstellen, spätestens in der August-Sitzung, versprach Dorr.

Zu den Kastanien auf dem Freystädter Marktplatz bestätigte Dorr: "Die sehen nicht gut aus." Deshalb suche man nun Gespräche mit Fachleuten, um die Standortbedingungen zu verbessern.

Radwege sind weiterhin ein Thema. Die Trassen zwischen Groß- und Kleinberghausen wird noch heuer gebaut. Zudem müsse man sich befassen mit dem abgesunkenen Lärmschutzwall an der Freystädter Umgehungsstraße. Auch den Radwg Thannhausen-Oberndorf habe man im Blick.

In Mörsdorf steht die Dorfplatzverschönerung an. Eine entsprechende Bürgerversammlung hat stattgefunden, in der etliche Eigenleistungen seitens der Dorfgemeinschaft zugesagt worden sind.

Die Dorferneuerung Burggriesbach mit Aufwertung der Segelaustraße kommt in Gang. Derzeit würden Gespräche mit dem Amt für ländliche Entwicklung geführt. Zudem gibt es noch in diesem Jahr eine entsprechende Bürgerbeteiligung.

VON ANNE SCHÖLL