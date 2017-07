Freystadt bläst zur Schnäppchenjagd

Am 22. Juli gibt es viele Sonderangebote - Stadtstrand öffnet - vor 1 Stunde

FREYSTADT - Es ist so weit: Am Samstag, 22. Juli, startet erstmals der Freystädter Schnäppchentag in den Geschäften am Marktplatz. Dazu gibt es einen Flohmarkt mit etwa 40 Ständen und einen Stadtstrand vor dem Rathaus.

Der erste Schnäppchentag in Freystadt kann kommen: Daniela Popp, Alexander Dorr, Georg Fröhlich, Cornelia Krause, Alexandra Brandl, Marcus Enkler und Eva-Maria Miehling (v.li.) stellen die Aktivitäten vor. © Foto: Anne Schöll



An diesem ersten Schnäppchentag beteiligten sich 15 Freystädter Geschäfte zu den regulären Öffnungszeiten ab 9 Uhr aus den Sparten Mode und Textil, Schuhe, Elektro, Schönheit und Wellness, Schmuck, Geschenk-, Dekorations- und Haushaltsartikel, Alles rund ums Baby, Reisen, Schuhe, Brillen und Baumarktwaren.

Auch die Bücherei Freystadt verkauft neue und gebrauchte Literatur zu Centpreisen. Dazu kommen etwa 40 Flohmarkthändler ab 8 Uhr, die Geliebtes und Gebrauchtes an ihren Tischen anbieten. Den Flohmarkt organisiert die Firma "Enkler’s Flohmärkte". Der Event wird initiiert vom Verein "Wir leben Freystadt" mit der Stadt Freystadt.

Autofahrer aufgepasst: Für diese Veranstaltung wird die Marktplatzseite, auf der das Rathaus steht, komplett gesperrt. Die Hauptstraße bleibt offen. Für Getränke und Speisen ist gesorgt, nicht zuletzt beim ersten Freystädter Stadtstrand auf dem oberen Markt am Rathaus, den das Restaurant Haus Franziskus betreibt, an diesem Tag schon ab 10 Uhr.

Er wird am 14. Juli, einen Tag vor dem Stadttorfest eröffnet und kann dann täglich besucht werden bis einschließlich 23. Juli. Täglich wechselnde Mottos wie Bella Italia, Karaoke-Abend, Salsa-Abend, After Work-Party, Cocktail-Specials oder Schatzsuche für Kinder garantieren Abwechslung bei fetziger Musik.

Sommer, Sonne, Sand und Liegestühle für die Gäste: So geht Relaxen und Spaß haben. Am Schnäppchentag heißt es: "Schnapptag mit coolen Cocktails am Stadtstrand". Der Stadtstrand öffnet am Wochenende um 15 Uhr, unter der Woche um 17 Uhr.

as