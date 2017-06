Freystadt feiert sein 50. Volksfest

Farbenprächtiger Festzug zum Auftakt — Samstag ist Tag der E-Mobilität am Marktplatz - vor 5 Stunden

FREYSTADT - Strahlender Sonnenschein hat den Auftakt des Freystädter Jubiläums-Volksfestes begleitet, das nun seit 50 Jahren gefeiert wird. Sommerliche Temperaturen und ein strahlend blauer Himmel waren ideale Voraussetzungen, um als Besucher den farbenprächtigen Volksfestzug in vollen Zügen zugenießen.

Insgesamt über 1000 Teilnehmer hinterließen einen bunten, fröhlichen Eindruck. © Schöll



Wie alle Jahre gab es zu Beginn des Festes ein Standkonzert auf dem Rathausplatz. Schmissige Blasmusik boten die Stadtkapelle Freystadt, die Blaskapelle Thannhausen und die Musikkapelle Meckenhausen. Premiere hatte die Blaskapelle Berngau. Immer dicht umlagert von Durstigen war der "Pyraser Bierhimmel", die einen Becher Freibier zu ergattern versuchten. Bevor sich der Festzug formierte, dirigierte Bürgermeister Alexander Dorr einen flotten Marsch.

Dann setzte sich der lange Zug in Bewegung Richtung Oberes Stadttor über die Marktstraße und durch das Untere Stadttor weiter über die Berchinger Straße. Nach dem Wenden auf dem Edeka-Parkplatz ging der Gegenzug zurück über die Berchinger Straße. Hier bog er in den Lindenweg ein und hatte dankbare Zuschauer. Grund: Fast alle Bewohner des Seniorenzentrums hatten sich am Straßenrand versammelt, um das Schauspiel zu bewundern, bevor die Gruppen zum Volksfestplatz weitermarschierten.

Nicht nur das Brauereigespann, gezogen von vier schweren Kaltblütern, war ein Hingucker. Auch das von den Mitgliedern des Krippenvereins, der in vier Wochen sein 15-jähriges Bestehen feiert, mitgeführte, auf einer Pferdekutsche platzierte, maßstabsgetreu nachgebaute Modell der Freystädter Wallfahrtskirche und die vielen Gruppen und Vereine, insgesamt über 1000 Teilnehmer hinterließen einen bunten, fröhlichen Eindruck.

Von der Politprominenz gaben sich Bundestagsabgeordneter Alois Karl, Staatssekretär Albert Füracker, Landrat Willibald Gailler und natürlich der Hausherr, Bürgermeister Alexander Dorr, und das Stadtratsgremium die Ehre – ebenso Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik, Brauereivertreterin Marlies Bernreuther und Festwirt Christian Schlögl mit seiner Mannschaft. Mitgefeiert haben 75 Vereine und Gruppen, die sich zum Anstich des ersten Fasses im Festzelt versammelten.

Bürgermeister Alexander Dorr gelang der Bieranstich, ohne dass ein Tropfen daneben ging.



Bevor Dorr zur Tat schritt, lud er alle Betriebe und Vereine zum Abend der Betriebe am Freitag mit den Gipfelstürmern ein, am Samstag zum Tag der E-Mobilität auf dem Freystädter Marktplatz mit Ausstellung, Probefahrten, Vorträgen und Gewinnspiel von 11 bis 17.30 Uhr. Weiter wies er auf den Kinder- und Seniorennachmittag ab 15 Uhr hin und auf die Jubiläumsfeier am Abend ab 20 Uhr mit historischen Bierpreisen von fünf Euro je Maß, verbilligten Eintritten an den Fahrgeschäften und der Jubiläumsverlosung mit dem Hauptpreis, 500 Euro in bar.

Am Sonntagvormittag organisiert die Leichtathletikabteilung wieder den Volksfestlauf ab 9.15 Uhr. Nachmittags um 14 Uhr formiert sich der Gauschützenzug an der Wallfahrtskirche und bewegt sich mit prächtig gewandeten Schützen Richtung Festzelt, wo die Gaukönige vorgestellt werden.

ANNE SCHÖLL