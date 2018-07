Freystadt: Feuer in Lagerhaus löst Großalarm aus

Aufregung am Sonntagabend: Lüfter hatte sich entzündet - vor 12 Minuten

FREYSTADT - Wegen eines Brandes in einem Baywa-Lagerhaus an der Berchinger Straße in Freystadt ist am frühen Sonntagabend Großalarm ausgelöst worden.

Im Innern der Baywa-Lagerhalle hatte sich offenbar ein Lüfter entzündet. Die Feuerwehr hat die Lage unter Kontrolle. © Wolfgang Fellner



Erste Befürchtungen, ein Großfeuer sei in der alten Halle augebrochen, bestätigten sich beim Eintreffen der Feuerwehrfahrzeuge allerdings nicht. Zum Glück, befindet sich neben dem Lagerhaus doch eine Tankstelle.

Nach ersten Infromationen hat sich im Gebäude ein Lüfter entzündet. Die Feuerwehr hat den Brand nach Stand der Dinge aber in Griff.

