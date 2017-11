Freystadt fliegt Verstärkung aus Indonesien ein

FREYSTADT - Dass die zweite Saison in der 1. Bundesliga hart werden würde, war beim TSV Freystadt jedem klar. Die Liga ist noch stärker geworden und alle Teams haben kräftig in neue Spieler investiert. Gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg wird der TSV Freystadt erstmals in dieser Saison mit fast stärkster Besetzung antreten können. Neuzugang Fikri Hadmadi gibt sein Debüt für Freystadt.

Fikri Hadmadi ist ehemaliger indonesischer Nationalspieler und wird Freystadt am Dienstag verstärken. © Foto: TSV



Am Dienstagabend um 19 Uhr treffen die bayerischen Erstligisten TSV Freystadt und TSV Neuhausen-Nymphenburg in München aufeinander. Beide Teams konnten in den ersten Saisonspielen noch nicht punkten und bilden die Schlusslichter der Liga. Nachdem der TSV vergangenes Jahr in München unglücklich mit 3:4 verloren und in der Rückrunde in heimischer Halle 6:1 gewonnen hatte, erwartet man ein Spiel mit Derbycharakter.

Dank eines privaten Sponsors ist es dem TSV Freystadt gelungen, extra für dieses Spiel den Indonesier Fikri Hadmadi aus Djakarta einzufliegen. Fikri Hadmadi ist 22 Jahre alt, Einzelspieler und belegt momentan den 148. Platz in der Weltrangliste.

Er trainiert in Kuala Lumpur sowie Djakarta unter professionellen Bedingungen und ist das erste Mal in Deutschland. Man kennt sich bisher nur über die sozialen Medien und daher sind alle gespannt auf den Neuzugang.

Viel Zeit hat Hadmadi nicht sich einzuleben. Er kommt am Sonntagmorgen von Djakarta (20 Stunden Flugzeit) und landet in München. Geplant ist am Nachmittag eine kleine Trainingseinheit. Teammanager Stephan Pistorius: "Wir hoffen, dass er den Jetlag und Temperaturunterschied von 20 Grad gut verkraftet."

Am Montag steht eine zweite Trainingseinheit an, bevor es dann am Dienstag nach München geht.

Mit Fikri Hadmadi, Lukas Schmidt und Hannes Gerberich sind die Freystädter im Herreneinzel gut besetzt und hoffen, beide Spiele gegen Tobias Wadenka und dem bulgarischen Routinier Krasimir Yankow zu gewinnen.

Offen ist der Ausgang im Dameneinzel zwischen Freystadts Finnin Nanna Vainio und der Ukrainerin Natalya Voytsekh. Vergangene Saison siegte Voytsekh im Hinspiel, Vainio gelang die Revanche im Rückspiel. Interessant wird sein, wie sich Nanna Vainio nach ihrem überraschenden Rückzug von der internationalen Bühne präsentieren wird. Seit Mai arbeitet sie bei einem finnischen IT-Unternehmen in Helsinki. Für Freystadt wird sie weiterhin spielen und ist für das tägliche Training von ihrem Arbeitgeber freigestellt.

Sorgen bereitet Freystadt die Aufstellung in den beiden Herrendoppeln. Nach dem Ausfall von Pawel Pietryja muss man wieder umstellen. Mit Johannes Pistorius, Oliver Roth und Florian Waffler stehen drei Doppelspezialisten zur Verfügung.

Die Münchner haben sich mit dem Doppelspezialisten und Ex-Nationalspieler Fabian Holzer enorm verstärkt. Er spielte noch vor Kurzem in der Nationalmannschaft an der Seite von Johannes Pistorius. Sollte Holzer mit dem starken Polen Przemyslaw Szydlowski antreten, dann wird es für Johannes Pistorius & Co schwer werden. Der Freystädter hat diese Woche bei den Bitburger Open im Mixed das Achtelfinale erreicht und gezeigt, dass er gut in Form ist.

Zu Schlüsselspielen könnten sich das Damendoppel und das Mixed entwickeln. Auf Julia Kunkel mit Freystadts Engländerin Jenny Moore im Spiel gegen Lüdinghausen lastet der Druck des Siegens. Chancen hat Freystadt auch im Mixed, wo voraussichtlich Johannes Pistorius und Jenny Moore spielen werden.

