Freystadt fürchtet doppelte Pleite

Badminton, 1. Bundesliga: TSV vor schweren Auswärtsspielen in Bonn und Lüdinghausen - vor 3 Minuten

FREYSTADT - Nach der enttäuschenden Heimniederlage am vergangenen Sonntag geht es für den TSV Freystadt in der 1. Bundesliga gleich weiter mit zwei schweren Auswärtsspielen – gegen 1. BC Beuel-Bonn und SC Union Lüdinghausen. Beide Teams haben sich erheblich verstärkt.

Lukas Schmidt, deutscher Meister von 2014, gebürtiger Regensburger und Ex-Nationalspieler, spielt seine 2. Saison für den TSV Freystadt. © Foto: Marcus Mehlich



Lukas Schmidt, deutscher Meister von 2014, gebürtiger Regensburger und Ex-Nationalspieler, spielt seine 2. Saison für den TSV Freystadt. Foto: Foto: Marcus Mehlich



Die Erwartungen der Oberpfälzer auf einen Punktgewinn sind daher gering, zumal weiterhin einige Stammspieler fehlen werden. Erfreulich ist, dass Lukas Schmidt, deutscher Meister von 2014, wieder dabei ist. Fehlen werden krankheitsbedingt Pawel Pietryja und auch Oliver Roth, der für das Wochenende freigestellt wurde, um ihm die Teilnahme am Lehrgang zum A-Trainer zu ermöglichen.

Verzichten werden die Freystädter auch aus finanziellen Gründen auf den Einsatz ihrer asiatischen Topspieler Tago und Hadmadi.

Im Samstagsspiel wartet der 1. BC Beuel Bonn auf die Freystädter. Die Rheinländer sind mit einem 5:2-Sieg gegen Aufsteiger Wipperfeld gut in die Saison gestartet. Star der Mannschaft ist der mehrfache Olympiateilnehmer Marc Zwiebler.

Außerdem an Bord bei Beuel-Bonn: Die beiden Neuzugänge aus England, Lauren Smith und Peter Briggs (beide Top 50 in der Weltrangliste), der holländische Nationalspieler Erik Meijs, der Inder Akshay Dewalker, die deutsche Meisterin Luise Heim und der deutsche Nationalspieler Max Weißkirchen.

TSV-Sportwart Tim Bambach sagt angesichts dieses Kalibers: "Vielleicht gelingt Nanna Vainio eine Überraschung im Dameneinzel, in der vergangenen Saison konnte sie Luise Heim schlagen. Eine kleine Chance sehen wir auch im Mixed mit Johannes Pistorius und Jenny Moore."

Auch gegen Lüdinghausen am Sonntag hängen die Trauben für die Freystädter hoch. Das Team aus NRW hatte mit einem Sieg gegen den amtierenden deutschen Meister Refrath einen glänzenden Saisonauftakt und zählt zu den Topteams der 1. Bundesliga. Das Team hat sich viel vorgenommen, das unterstreichen auch die zahlreichen Neuzugänge.

Gute Erinnerung

Gern erinnert man sich in Freystadt an das knappe 3:4 und den Punktgewinn gegen Lüdinghausen in der vergangenen Saison. Die Vorzeichen am Sonntag lassen aber für Freystadt wenig Spielraum, auf einen Punktgewinn zu hoffen. Lüdinghausen hat sich mit zwei Damen und zwei Herren verstärkt. Im ersten Herrendoppel mit dem deutschen Nationalspieler Josche Zurwonne und dem Schotten Robert Blair, ehemaliger Vizeweltmeister im Doppel. Im Einzel warten mit dem deutschen Meister Kai Schäfer und dem holländischen Nationalspieler Nick Fransman dicke Brocken auf den TSV Freystadt. Im Damenbereich sind sie mit Olympiateilnehmerin Karin Schnaase und den deutschen Nationalspielerinnen Yvonne Li, Linda Effler und Eva Janssens besetzt.

TSV-Manager Stephan Pistorius sagt zu den Spielen am Wochenende: "Gegen diese Top-Teams, die bei der Aufstellung komplett auf Vollprofis zurückgreifen können, sind wir ohne wirkliche Siegchance. Wir freuen uns trotzdem auf gute Bundesligaspiele und den ein oder anderen Überraschungssieg – die Punkte zum Klassenerhalt müssen wir gegen andere Teams holen."

Beide Spiele können auf der Homepage beim 1. BC Beuel Bonn und von SC Union 08 Lüdinghausen im Liveticker verfolgt werden.

nn